Bilal Meşe: 'Beşiktaş'ın puan kayıpları ne olacak?'

Bilal Meşe, Milliyet'teki köşesinde Türk futbolunda son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Meşe, özellikle Beşiktaş ile ilgili dikkat çeken sözler kullandı.
Bilal Meşe'nin yazısındaki o bölüm şu şekilde:
"Sadece MHK mi? Bir de bahis soruşturması var. Çok sayıda kişinin dosyasının disiplin kurullarına gönderildiği bir süreçten geçiyoruz. MHK'nin eski başkanı Ferhat Gündoğdu ile Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım, Alican Sağlar ve Emre Kosif hakkında tutuklama kararı verildi.
Nereye varmak istiyorum? Süper Lig'de 6. haftayı geride bıraktık. Peki bu süreçte yapılan hakem atamalarını nereye koyacağız? MHK başkanı ve kurul üyeleri arasında geçtiği öne sürülen WhatsApp yazışmalarının kamuoyuna yansıması, soru işaretlerini daha da büyütmedi mi?
Vay ki vay, benim futboluma! Şu haftalarda yaşanan hakem hatalarını tek tek sıralamaya gerek yok. Her şey zaten ortada, ayan-beyan!
Eğri oturacağız, doğruyu söyleyeceğiz arkadaş... Sakın bunu fanatizm olarak görmeyin. Ortada Beşiktaş'ın kaybettiği puanlar var. Bu hatalarda sorumluluğu bulunanlar elbette hukuk önünde hesap vermeli. Ancak asıl soru şu: Kim hakkında ne karar verilirse verilsin, Kartal'ın kaybettiği 6 puan geri gelecek mi?
Beşiktaş'ın şu anda 12 puanı var. Altı puanı da hanesine ekleyin, eder size 18! Başkan Serdal Adalı, hakem hatalarını eleştirmesin de kim eleştirsin! Bir başkanın, kulübünün haklarını savunmasından doğal ne olabilir? Ama sonra ne oluyor? Hop, PFDK'ye sevk.. Para cezası... Olmadı, hak mahrumiyeti!
Her sezon başında Türk futbolunu yönetenler, "Şeffaf olacağız, yeni bir sayfa açacağız, adaleti sağlayacağız, kimsenin hakkını yedirmeyeceğiz" söylemleriyle göreve geliyor.
Peki şimdi soruyorum: Bu mu sizin adalet anlayışınız? Bu mu sizin şeffaflık politikanız? Bu mu sizin beyaz sayfa anlayışınız? Beyaz sayfalar artık simsiyah!"
Bilal Meşe'nin yazısındaki o bölüm şu şekilde:
"Sadece MHK mi? Bir de bahis soruşturması var. Çok sayıda kişinin dosyasının disiplin kurullarına gönderildiği bir süreçten geçiyoruz. MHK'nin eski başkanı Ferhat Gündoğdu ile Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım, Alican Sağlar ve Emre Kosif hakkında tutuklama kararı verildi.
Nereye varmak istiyorum? Süper Lig'de 6. haftayı geride bıraktık. Peki bu süreçte yapılan hakem atamalarını nereye koyacağız? MHK başkanı ve kurul üyeleri arasında geçtiği öne sürülen WhatsApp yazışmalarının kamuoyuna yansıması, soru işaretlerini daha da büyütmedi mi?
Vay ki vay, benim futboluma! Şu haftalarda yaşanan hakem hatalarını tek tek sıralamaya gerek yok. Her şey zaten ortada, ayan-beyan!
Eğri oturacağız, doğruyu söyleyeceğiz arkadaş... Sakın bunu fanatizm olarak görmeyin. Ortada Beşiktaş'ın kaybettiği puanlar var. Bu hatalarda sorumluluğu bulunanlar elbette hukuk önünde hesap vermeli. Ancak asıl soru şu: Kim hakkında ne karar verilirse verilsin, Kartal'ın kaybettiği 6 puan geri gelecek mi?
Beşiktaş'ın şu anda 12 puanı var. Altı puanı da hanesine ekleyin, eder size 18! Başkan Serdal Adalı, hakem hatalarını eleştirmesin de kim eleştirsin! Bir başkanın, kulübünün haklarını savunmasından doğal ne olabilir? Ama sonra ne oluyor? Hop, PFDK'ye sevk.. Para cezası... Olmadı, hak mahrumiyeti!
Her sezon başında Türk futbolunu yönetenler, "Şeffaf olacağız, yeni bir sayfa açacağız, adaleti sağlayacağız, kimsenin hakkını yedirmeyeceğiz" söylemleriyle göreve geliyor.
Peki şimdi soruyorum: Bu mu sizin adalet anlayışınız? Bu mu sizin şeffaflık politikanız? Bu mu sizin beyaz sayfa anlayışınız? Beyaz sayfalar artık simsiyah!"