Trendyol 1. Lig'de 9. hafta başlıyor!

Trendyol 1. Lig'de 9. hafta heyecanı 9 Ekim Cuma günü oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak ve 11 Ekim Pazar günü tamamlanacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Ekim 2026 11:54
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Trendyol 1. Lig'de 9. hafta başlıyor!
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Trendyol 1. Lig'de 9. haftanın perdesi, 9 Ekim Cuma günü oynanacak 4 müsabakayla açılacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 9. haftanın programı şu şekilde:

9 Ekim Cuma günü:

17.00 Ekenler Beton Sivasspor-Orfa Yapı Pendikspor (4 Eylül)

17.00 Bodrum FK-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Bodrum İlçe)

20.00 Eminevim Ümraniyespor-SMS Grup Sarıyer (Ümraniye Belediyesi Şehir)

20.00 Artı Değer Vanspor FK-Bandırmaspor (Spor Toto Akhisar)

10 Ekim Cumartesi:

13.30 Boluspor-Antalyaspor (Bolu Atatürk)

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Batman Petrolspor (Aktepe)

19.00 Metro Holding Kayserispor-Manisa FK (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 İstanbulspor-Turka Esenler Erokspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

11 Ekim Pazar:

16.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Muğlaspor (Yusuf Ziya Öniş)

19.00 Bursaspor-Mardin 1969 Spor (Yüzüncü Yıl Atatürk)

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