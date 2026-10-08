Barcelona'da sportif direktör Deco'nun kulübün yeniden yapılanma sürecindeki rolü İspanyol basınında gündem oldu. Katalan ekibinin hem sahadaki başarıları hem de transfer piyasasındaki ekonomik performansı dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İspanyol gazetesi Marca, Barcelona'nın sportif direktörlüğünü üstlenen Deco'nun çalışmalarını mercek altına aldı. Haberde, Portekizli futbol adamının kulübün ekonomik istikrarına ve kadro yapılanmasına yaptığı katkılar nedeniyle "mucize yaratıcısı" olarak nitelendirildiği belirtildi.
DECO DÖNEMİNDE 5 KUPA
Barcelona'da sportif direktörlük görevindeki dördüncü sezonuna başlayan Deco, bu süreçte kazanılan 5 kupada önemli rol oynadı.
Katalan ekibi, Portekizli futbol adamının görev döneminde 2 La Liga, 2 İspanya Süper Kupası ve 1 Kral Kupası şampiyonluğu yaşadı.
Teknik direktör Hansi Flick yönetimindeki Barcelona'da Lamine Yamal takımın önemli isimlerinden biri olurken altyapı merkezi La Masia'dan yetişen futbolcuların kadrodaki ağırlığı da arttı.
TRANSFERLERDEN 28,5 MİLYON EURO KAR
Marca'nın haberinde, Deco'nun transfer politikasının ekonomik açıdan da olumlu sonuçlar verdiği vurgulandı.
Barcelona, Deco'nun göreve gelmesinden bu yana 20 futbolcu transfer ederken 31 oyuncuyla yollarını ayırdı. Katalan ekibi, bu dönemde transfer piyasasında 28,5 milyon euro kar elde etti.
Kulübün transfer harcamalarında kontrollü bir politika izlediği ve az sayıda ancak etkili takviyelerle kadro derinliğini artırmaya odaklandığı belirtildi.
Anthony Gordon ve Karim Adeyemi gibi isimlerin kadroya katılmasıyla Ousmane Dembele, Robert Lewandowski ve Ferran Torres gibi futbolcuların ayrılışlarının etkisinin azaltıldığı ifade edildi.
AVRUPA DEVLERİYLE BÜYÜK FARK
Barcelona'nın transfer bilançosu, Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle karşılaştırıldığında da dikkat çekti.
Aktarılan verilere göre Real Madrid'in transfer piyasasındaki bilançosu 408,5 milyon euro zarar olarak gerçekleşirken Atletico Madrid'de bu rakam 175 milyon euro oldu.
İngiltere'de Liverpool 635,3 milyon euro, Manchester City 618,4 milyon euro ve Arsenal 569 milyon euro zarar kaydetti.
Paris Saint-Germain'in transfer bilançosunda 228,5 milyon euro, Bayern Münih'in bilançosunda ise 122,8 milyon euro zarar bulunduğu aktarıldı.
8 MAÇTA 8 GALİBİYET
Barcelona, bu sezon sahada da başarılı bir başlangıç yaptı.
Katalan ekibi, oynadığı ilk 8 karşılaşmanın tamamını kazanırken rakip fileleri 36 kez havalandırdı ve kalesinde yalnızca 8 gol gördü.
İspanyol basınında, Barcelona'nın sportif başarılarıyla birlikte Deco yönetiminde izlediği transfer politikası ve ekonomik yapılanması da öne çıkarıldı.
DECO DÖNEMİNDE 5 KUPA
Barcelona'da sportif direktörlük görevindeki dördüncü sezonuna başlayan Deco, bu süreçte kazanılan 5 kupada önemli rol oynadı.
Katalan ekibi, Portekizli futbol adamının görev döneminde 2 La Liga, 2 İspanya Süper Kupası ve 1 Kral Kupası şampiyonluğu yaşadı.
Teknik direktör Hansi Flick yönetimindeki Barcelona'da Lamine Yamal takımın önemli isimlerinden biri olurken altyapı merkezi La Masia'dan yetişen futbolcuların kadrodaki ağırlığı da arttı.
TRANSFERLERDEN 28,5 MİLYON EURO KAR
Marca'nın haberinde, Deco'nun transfer politikasının ekonomik açıdan da olumlu sonuçlar verdiği vurgulandı.
Barcelona, Deco'nun göreve gelmesinden bu yana 20 futbolcu transfer ederken 31 oyuncuyla yollarını ayırdı. Katalan ekibi, bu dönemde transfer piyasasında 28,5 milyon euro kar elde etti.
Kulübün transfer harcamalarında kontrollü bir politika izlediği ve az sayıda ancak etkili takviyelerle kadro derinliğini artırmaya odaklandığı belirtildi.
Anthony Gordon ve Karim Adeyemi gibi isimlerin kadroya katılmasıyla Ousmane Dembele, Robert Lewandowski ve Ferran Torres gibi futbolcuların ayrılışlarının etkisinin azaltıldığı ifade edildi.
AVRUPA DEVLERİYLE BÜYÜK FARK
Barcelona'nın transfer bilançosu, Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle karşılaştırıldığında da dikkat çekti.
Aktarılan verilere göre Real Madrid'in transfer piyasasındaki bilançosu 408,5 milyon euro zarar olarak gerçekleşirken Atletico Madrid'de bu rakam 175 milyon euro oldu.
İngiltere'de Liverpool 635,3 milyon euro, Manchester City 618,4 milyon euro ve Arsenal 569 milyon euro zarar kaydetti.
Paris Saint-Germain'in transfer bilançosunda 228,5 milyon euro, Bayern Münih'in bilançosunda ise 122,8 milyon euro zarar bulunduğu aktarıldı.
8 MAÇTA 8 GALİBİYET
Barcelona, bu sezon sahada da başarılı bir başlangıç yaptı.
Katalan ekibi, oynadığı ilk 8 karşılaşmanın tamamını kazanırken rakip fileleri 36 kez havalandırdı ve kalesinde yalnızca 8 gol gördü.
İspanyol basınında, Barcelona'nın sportif başarılarıyla birlikte Deco yönetiminde izlediği transfer politikası ve ekonomik yapılanması da öne çıkarıldı.