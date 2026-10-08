Arda Güler, ödülünü aldı!

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, eylül ayının oyuncusu seçildi. 21 yaşındaki genç yıldız, milli aranın ardından kulübüne döndü ve ödülünü aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Arda Güler, "Kendimi çok özel hissediyorum. Bu ödülden dolayı çok mutlu ve gururluyum. Herkese teşekkür etmek istiyorum." dedi.
Sözlerine devam eden Arda Güler, "Umarım bu yıl şampiyonluklar kazanabiliriz ve ben de bunlara katkıda bulunabilirim." açıklamasını yaptı.
Arda Güler, "Önümüzdeki her maçı kazanmak için çalışıyoruz." diye konuştu.
Real Madrid'de bu sezon 7 maçta süre bulan milli futbolcu, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.
Sözlerine devam eden Arda Güler, "Umarım bu yıl şampiyonluklar kazanabiliriz ve ben de bunlara katkıda bulunabilirim." açıklamasını yaptı.
Arda Güler, "Önümüzdeki her maçı kazanmak için çalışıyoruz." diye konuştu.
Real Madrid'de bu sezon 7 maçta süre bulan milli futbolcu, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.