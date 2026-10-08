Raul Asencio'dan ehliyet açıklaması!

Real Madrid'in genç savunma oyuncusu Raul Asencio, alkollü araç kullanması nedeniyle ehliyetinin iptal edilmesiyle ilgili konuştu.
23 yaşındaki futbolcu, yaptığı hatayı kabul ettiğini belirterek bir daha benzer bir durumun yaşanmayacağını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE EHLİYETİ 8 AY İPTAL EDİLDİ
Asencio'nun ehliyeti, geçtiğimiz ağustos ayında alkollü araç kullanması nedeniyle 8 ay süreyle iptal edildi. İspanyol futbolcu ayrıca 14 bin 400 euro para cezasına çarptırıldı. Olay, 16 Ağustos'ta Gran Canaria'nın güneyinde meydana geldi.
Yaşananların ardından yaptığı hatayı kamuoyuna açık şekilde kabul eden Asencio, Jose Mourinho'nun kendisine yönelik sert uyarısının da haklı olduğunu ifade etti.
"BU BİR DAHA ASLA OLMAYACAK"
Yaşadığı dönemin kendisi için oldukça zor geçtiğini belirten Raul Asencio, "Çok zor bir dönemdi. Hayatımda birkaç olay kısa bir süre içerisinde üst üste geldi. Mourinho kesinlikle haklı." dedi.
Asencio, yaptığı hatanın sorumluluğunu aldığını belirterek, "İnsanlar bir durumu kamuoyuna yansıyan ve yüzeyde görünen haliyle değerlendiriyor. Bir hata yaptım. O zaman da kabul ettim, şimdi de kabul ediyorum. Daha önce özür diledim ve tekrar dilemeye hazırım." ifadelerini kullandı.
23 yaşında olduğunu hatırlatan genç futbolcu, "Ben 23 yaşındayım. Hatalar yaptım, bu yaşta herkesin yapabileceği türden hatalar. Ancak nerede olduğumun farkında olmalıyım. Ben bir Real Madrid oyuncusuyum ve böyle bir şey bir daha asla yaşanmamalı." diye konuştu.
"KARİYERİMİN SONUNA KADAR REAL MADRID"
Yaşananların sonuçlarını kabul ettiğini söyleyen Asencio, "Sonuçlarını kabul ediyorum ve sadece işleri düzeltmeye odaklanıyorum. Bundan en çok acıyı ben çekiyorum." dedi.
Real Madrid formasıyla kupalar kazanmak istediğini vurgulayan İspanyol savunmacı, "Bunu değiştirmek ve bu kulüple, bu formayı giyerek kupalar kazanmak istiyorum. Umarım kariyerimin sonuna kadar burada kalırım. Bu yüzden böyle durumların bir daha yaşanmayacağından eminim." ifadelerini kullandı.
23 yaşındaki futbolcu, yaptığı hatayı kabul ettiğini belirterek bir daha benzer bir durumun yaşanmayacağını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE EHLİYETİ 8 AY İPTAL EDİLDİ
Asencio'nun ehliyeti, geçtiğimiz ağustos ayında alkollü araç kullanması nedeniyle 8 ay süreyle iptal edildi. İspanyol futbolcu ayrıca 14 bin 400 euro para cezasına çarptırıldı. Olay, 16 Ağustos'ta Gran Canaria'nın güneyinde meydana geldi.
Yaşananların ardından yaptığı hatayı kamuoyuna açık şekilde kabul eden Asencio, Jose Mourinho'nun kendisine yönelik sert uyarısının da haklı olduğunu ifade etti.
"BU BİR DAHA ASLA OLMAYACAK"
Yaşadığı dönemin kendisi için oldukça zor geçtiğini belirten Raul Asencio, "Çok zor bir dönemdi. Hayatımda birkaç olay kısa bir süre içerisinde üst üste geldi. Mourinho kesinlikle haklı." dedi.
Asencio, yaptığı hatanın sorumluluğunu aldığını belirterek, "İnsanlar bir durumu kamuoyuna yansıyan ve yüzeyde görünen haliyle değerlendiriyor. Bir hata yaptım. O zaman da kabul ettim, şimdi de kabul ediyorum. Daha önce özür diledim ve tekrar dilemeye hazırım." ifadelerini kullandı.
23 yaşında olduğunu hatırlatan genç futbolcu, "Ben 23 yaşındayım. Hatalar yaptım, bu yaşta herkesin yapabileceği türden hatalar. Ancak nerede olduğumun farkında olmalıyım. Ben bir Real Madrid oyuncusuyum ve böyle bir şey bir daha asla yaşanmamalı." diye konuştu.
"KARİYERİMİN SONUNA KADAR REAL MADRID"
Yaşananların sonuçlarını kabul ettiğini söyleyen Asencio, "Sonuçlarını kabul ediyorum ve sadece işleri düzeltmeye odaklanıyorum. Bundan en çok acıyı ben çekiyorum." dedi.
Real Madrid formasıyla kupalar kazanmak istediğini vurgulayan İspanyol savunmacı, "Bunu değiştirmek ve bu kulüple, bu formayı giyerek kupalar kazanmak istiyorum. Umarım kariyerimin sonuna kadar burada kalırım. Bu yüzden böyle durumların bir daha yaşanmayacağından eminim." ifadelerini kullandı.