Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray, 3-1'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray'ın ilk golünü 45. dakikada Abdülkerim Bardakcı attı. Kasımpaşa'nın golü 68. dakikada Jesuran Rak-Sakyi'den geldi. Galatasaray, 90. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golüyle Kasımpaşa karşısında 2-1 öne geçti. Sarı-kırmızılılar, 90+5. dakikada Mario Lemina'nın golüyle Kasımpaşa'yı 3-1 yendi.
Galatasaray'da Lucas Torreira, 65. dakikada VAR incelemesinin ardından doğrudan kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Galatasaray, ligde 16 puana yükseldi. Galatasaray, maç fazlasıyla ligde liderliği aldı. Bu sezon ilk kez kaybeden Kasımpaşa ise 10 puanda kaldı.
Galatasaray, hafta arasında Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Barcelona'yı ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar, ardından ligde Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak. Kasımpaşa, ligde gelecek hafta sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.
GALATASARAY'IN KADROSU
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son Trabzonspor mücadelesinin ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı.
Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 13 puan toplayan sarı-kırmızıı ekip, haftaya averajla lider Amed Sportif Faaliyetler'in gerisinde ikinci sırada girdi. Ligdeki son maçında deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşayan Galatasaray, milli ara dönüşü RAMS Park'ta Kasımpaşa'yı konuk etti.
Sarı-kırmızılı ekip, mücadeleye Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Rafael Leao ve Deniz Gül ilk 11'i ile çıktı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Jankat Yılmaz, El Chadaille Bitshiabu, Roland Sallai, Leroy Sane, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Victor Osimhen, Renato Nhaga, Mario Lemina yer aldı.
Teknik direktör Okan Buruk, deplasmanda farklı yenilgiyle döndükleri Trabzonspor mücadelesinin ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.
Sakatlıktan çıkan Sallai'yi yedek oturtarak riske etmeyen Buruk, Sane'yi de 11'de oynatmadı. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Barış Alper ile Batrakov'u sahaya sürdü.
OKAN BURUK TRİBÜNDE
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle Kasımpaşa maçında yedek kulübesinde görev yapamadı.
Süper Lig'in 6. haftasındaki Trabzonspor mücadelesinde kırmızı kart gören Buruk, cezası nedeniyle Kasımpaşa mücadelesinde yedek kulübesine ve soyunma odasına giremedi.
BARIŞ ALPER SAĞ BEKTE
Okan Buruk, hücum oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ı sağ bekte görevlendirdi.
Geçen sezonlarda Barış Alper'den birçok mevkide verim alan Buruk, Roland Sallai'nin riske edilmediği Wilfried Singo'nun ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı haftada Barış Alper'i sağ bek oynattı.
OSIMHEN VE LEMINA KADRODA YOK
Sarı-kırmızılı takımda sakatlıklarını atlatan Victor Osimhen ile Mario Lemina, 35 gün sonra bir maçın kadrosuna alındı.
Ligin 4. haftasında 4 Eylül'de deplasmandaki Başakşehir mücadelesinde kasığından sakatlanan iki futbolcu, geçen 35 gün arada Süper Lig'de Kocaelispor ve Trabzonspor ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting karşılaşmalarında forma giyemedi.
Ligdeki son Trabzonspor maçında sakatlanan ve Macaristan Milli Takımı'na gidemeyen Roland Sallai ile Osimhen ve Lemina, Kasımpaşa mücadelesine yedekte başladı.
BİR AYLIK HASRET BİTTİ
Galatasaray, yaklaşık 1 aylık aradan sonra taraftarının önünde maça çıktı.
İç sahadaki son maçında 13 Eylül'de Kocaelispor'u 1-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, söz konusu karşılaşmadan 26 gün sonra RAMS Park'ta taraftarıyla buluştu.
MİLLİ ARADA ZEMİN YENİLENDİ
Galatasaray Kulübü, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen yaklaşık 20 günlük arada RAMS Park'ın zeminini yeniledi.
Sarı-kırmızılı kulüp, milli arada yaptığı çalışmayla RAMS Park'ın zeminini kaldırarak yerine yeni çim serdi. Uygulanan hibrit çakma işleminin ardından zemin Kasımpaşa maçına yetiştirildi.
KASIMPAŞA'DA 2 DEĞİŞİKLİK
Lacivert-beyazlı takımın teknik direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig'deki son TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı.
İstanbul temsilcisi, Galatasaray deplasmanına Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Kevin Maunga, Matei Ilie, Ayberk Karapo, Andri Fannar Baldursson, Güven Yalçın, Mendes da Silva, Kerem Demirbay, Ali Yavuz Kol, Adrian Benedyczak 11'i ile çıktı.
Yedek kulübesinde ise Ali Emre Yanar, Atakan Müjde, Jakop Jessen, Jesurun Rak-Sakyi, Adam Arous, Muhammed Emin Bektaş, Emirhan Boz, Thiemoko Diarra, Haris Hajradinovic, Marcus Rafferty yer aldı.
Teknik direktör Emre Belözoğlu, ligin 6. haftasında 0-0 berabere kaldıkları Konyaspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Jessen ile Rafferty'yi yedeğe çekti. Genç teknik adam, bu futbolcuların yerine Baldursson ile Ayberk'i 11 oynattı.
GALATASARAY'DAN ÜST ÜSTE TEHLİKELER
Galatasaray, maçın ilk bölümünde Kasımpaşa kalesinde etkili oldu.
Karşılaşmanın 15. dakikasında Rafael Leao ile paslaşmalarının ardından topla rakip ceza sahasına koşu yapan Deniz Gül'ün şutunu kaleci Gianniotis kurtardı.
19. dakikada ise Galatasaray gole çok yaklaştı. Batrakov'un pasıyla ceza sahasında boş pozisyonda topla buluşan Rafael Leao'nun vuruşunu yine kaleci Gianniotis kurtardı.
SARA VE YUNUS UZAKTAN DENEDİ
Galatasaray'da Gabriel Sara ve Yunus Akgün, ceza sahası dışından arka arkaya şanslarını denedi.
34. dakikada Gabriel Sara'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Gianniotis yine geçit vermedi ve top dışarıya gitti.
Bir dakika sonra Yunus Akgün'ün şutu ise az farkla yandan dışarıya gitti.
GALATASARAY ÖNE GEÇTİ
Galatasaray, Kasımpaşa karşısında ilk yarı bitmeden 1-0 öne geçti. Rakip yarı sahanın ortasında kazanılan serbest vuruşta topun başına Aleksey Batrakov geçti. Rus futbolcunun ortasında Abdülkerim Bardakcı'nın penaltı noktasından yaptığı kafa vuruşu kaleci Gianniotis'nin de müdahalesine rağmen ağlara gitti.
GALATASARAY DEVREDE ÖNDE
Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın kafa golüyle Kasımpaşa karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
GALATASARAY'DA LEAO YİNE ETKİLİ OLDU
Galatasaray, Rafael Leao ile 54. dakikada rakip kalede yine etkili oldu. Sara'nın pasında rakip ceza sahasında topla buluşan Leao, çalımının ardından şutunu çekti. Kasımpaşa'nın kalecisi Gianniotis, bu topu da kurtarmayı başardı.
GALATASARAY 10 KİŞİ KALDI!
Galatasaray, Kasımpaşa ile sahasında oynadığı maçta 10 kişi kaldı.
Lucas Torreira, karşılaşmanın 64. dakikasında Thiemoko Diarra'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Kasımpaşalı oyuncular, Torreira'nın son adam olduğu ve kırmızı kart yönünde itirazda bulundu.
Hakem Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarının ardından ekrana gitti. Hakem Meler, pozisyonu izledikten sonra sarı kartını iptal etti ve Torreira'ya 65. dakikada kırmızı kart gösterdi.
KASIMPAŞA'DAN BERABERLİK GOLÜ!
Kasımpaşa, Galatasaray karşısında 68. dakikada beraberlik golünü buldu. Ceza sahası dışından Galatasaray kalesine doğru gönderilen top Jesura Rak-Sakyi'nin önünde kaldı. Rak-Sakyi'nin vuruşu ağlara gitti.
OSIMHEN OYUNDA
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Victor Osimhen, Kasımpaşa maçıyla birlikte sahalara geri döndü. Nijeryalı golcü, 77. dakikada Deniz Gül'ün yerine oyuna dahil oldu. Galatasaray'da bu dakikada Leroy Sane de Abdülkerim Bardakcı'nın yerine oyuna girdi.
GALATASARAY KAZANDI
Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın 90. dakikada attığı golle Kasımpaşa karşısında 2-1 öne geçti. Sarı-kırmızılılar, Mario Lemina'nın 90+5. dakikada attığı golle Kasımpaşa'yı 3-1 yendi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
15. dakikada Jakobs'un pasında topla buluşan Deniz Gül, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Gianniotis, yakın direğin dibinden meşin yuvarlağı kornere çeldi.
17. dakikada Leao'nun sol kanattan ortasında penaltı noktası civarındaki Yunus Akgün'ün bekletmeden vuruşunda top üstten auta çıktı.
19. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın indirdiği topla sağ kanatta buluşarak içeri sokulan Batrakov, penaltı noktası civarındaki Deniz Gül ile duvar pası yaptıktan sonra meşin yuvarlağı ceza sahası sol çaprazdaki Leao'nun önüne bıraktı. Portekizli oyuncunun vuruşunda kaleci Gianniotis, meşin yuvarlağı kurtardı.
25. dakikada Sara'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta yakın direkte bulunan Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.
32. dakikada Kerem Demirbay'ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Benedyczak'ın ceza sahası sol çaprazında vuruşunda kaleci Uğurcan, meşin yuvarlağı kurtardı.
34. dakikada Batrakov'un pasında ceza yayı gerisinde topla buluşan Sara'nın vuruşunda kaleci Gianniotis, sağına uzanarak direk dibinden meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Aynı dakikada Batrakov'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kafalardan seken top, en son Kasımpaşalı Mouanga'ya çarptıktan sonra kaleye yöneldi. Kaleci Gianniotis, topu kontrol etti.
35. dakikada Batrakov'un pasında topla buluşan Yunus Akgün'ün ceza yayının sağ çaprazından şutunda meşin yuvarlak, yakın direğin dibinden auta gitti.
45. dakikada Galatasaray öne geçti. Yarı alanın ortalarından Batrakov'un kullandığı serbest vuruşta altıpas gerisindeki Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-0.
Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
54. dakikada Sara'nın pasında topla buluşan Leao, ceza sahasının sol çaprazından şutunu çekti. Kaleci Gianniotis, yakın direkte meşin yuvarlağı kurtardı.
65. dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Kasımpaşa yarı alanından atılan uzun topu savunmada tek kalan Torreira karşıladı. Dönen topu kontrol eden Diarra, ceza yayı civarında Torreira'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun faul olduğuna karar veren hakem Halil Umut Meler, Uruguaylı oyuncuya sarı kart gösterdi. VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen Meler, gösterdiği sarı kartı iptal ederek Torreira'yı bariz gol şansını engellediği için kırmızı kartla cezalandırdı.
68. dakikada Kasımpaşa, beraberliği yakaladı. Kerem Demirbay'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı yumruklarıyla uzaklaştırdı. Altıpas gerisinde bulunan Diarra'nın vuruşunda top, Sanchez'e çarparak Rak-Sakyi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun penaltı noktası civarından vuruşunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-1.
78. dakikada ceza yayı gerisinde bulunan Yunus Akgün'ün uzun pasında Osimhen, topu Sane'ye indirdi. Alman oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından şutunda kaleci Gianniotis, sağına uzanarak meşin yuvarlağı çeldi.
79. dakikada Sara'nın sol taraftan kullandığı korner sonrası oyunculardan seken topu altıpas çizgisi üzerinde önünde bulan Osimhen'in şutunda kaleci Gianniotis, ayaklarıyla gole izin vermedi.
83. dakikada Sara'nın sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas gerisinde bulunan Lemina'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, üstten az farkla auta çıktı.
90. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Yunus Akgün'ün pasıyla sol kanatta topla buluşan Jakobs, ceza sahasına girmeden arka direğe doğru ortaladı. Bu noktada bulunan Jessen'den seken topu önünde bulan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası sağ çaprazından uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, ağları sarstı: 2-1.
90+5. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Nhaga'nın pasında topla buluşan Lemina, Osimhen ile verkaç yaparak ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.
Galatasaray, müsabakadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Halil Umut Meler, Bersan Duran, Murat Temel
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 77 Leroy Sane), Jakobs, Torreira, Sara (Dk. 88 Nhaga), Yunus Akgün, Batrakov (Dk. 67 Lemina), Leao (Dk. 67 Eren Elmalı), Deniz Gül (Dk. 77 Osimhen)
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Mouanga, Ilie, Ayberk Karapo (Dk. 78 Jessen), Baldursson, Güven Yalçın (Dk. 57 Diarra), Mendes, Kerem Demirbay (Dk. 70 Hajradinovic), Ali Yavuz Kol (Dk. 57 Rak-Sakyi), Benedyczak
Goller: Dk. 45 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 90 Barış Alper Yılmaz, Dk. 90+5 Lemina (Galatasaray), Dk. 68 Rak-Sakyi (Kasımpaşa)
Kırmızı kart: Dk. 65 Torreira (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 3 Leao, Dk. 40 Sanchez (Galatasaray), Dk. 25 Mendes, Dk. 28 Kerem Demirbay, Dk. 51 Ali Yavuz Kol, Dk. 56 Baldursson (Kasımpaşa)
Galatasaray'da Lucas Torreira, 65. dakikada VAR incelemesinin ardından doğrudan kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Galatasaray, ligde 16 puana yükseldi. Galatasaray, maç fazlasıyla ligde liderliği aldı. Bu sezon ilk kez kaybeden Kasımpaşa ise 10 puanda kaldı.
Galatasaray, hafta arasında Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Barcelona'yı ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar, ardından ligde Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak. Kasımpaşa, ligde gelecek hafta sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.
GALATASARAY'IN KADROSU
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son Trabzonspor mücadelesinin ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı.
Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 13 puan toplayan sarı-kırmızıı ekip, haftaya averajla lider Amed Sportif Faaliyetler'in gerisinde ikinci sırada girdi. Ligdeki son maçında deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşayan Galatasaray, milli ara dönüşü RAMS Park'ta Kasımpaşa'yı konuk etti.
Sarı-kırmızılı ekip, mücadeleye Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Rafael Leao ve Deniz Gül ilk 11'i ile çıktı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Jankat Yılmaz, El Chadaille Bitshiabu, Roland Sallai, Leroy Sane, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Victor Osimhen, Renato Nhaga, Mario Lemina yer aldı.
Teknik direktör Okan Buruk, deplasmanda farklı yenilgiyle döndükleri Trabzonspor mücadelesinin ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.
Sakatlıktan çıkan Sallai'yi yedek oturtarak riske etmeyen Buruk, Sane'yi de 11'de oynatmadı. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Barış Alper ile Batrakov'u sahaya sürdü.
OKAN BURUK TRİBÜNDE
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle Kasımpaşa maçında yedek kulübesinde görev yapamadı.
Süper Lig'in 6. haftasındaki Trabzonspor mücadelesinde kırmızı kart gören Buruk, cezası nedeniyle Kasımpaşa mücadelesinde yedek kulübesine ve soyunma odasına giremedi.
BARIŞ ALPER SAĞ BEKTE
Okan Buruk, hücum oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ı sağ bekte görevlendirdi.
Geçen sezonlarda Barış Alper'den birçok mevkide verim alan Buruk, Roland Sallai'nin riske edilmediği Wilfried Singo'nun ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı haftada Barış Alper'i sağ bek oynattı.
OSIMHEN VE LEMINA KADRODA YOK
Sarı-kırmızılı takımda sakatlıklarını atlatan Victor Osimhen ile Mario Lemina, 35 gün sonra bir maçın kadrosuna alındı.
Ligin 4. haftasında 4 Eylül'de deplasmandaki Başakşehir mücadelesinde kasığından sakatlanan iki futbolcu, geçen 35 gün arada Süper Lig'de Kocaelispor ve Trabzonspor ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting karşılaşmalarında forma giyemedi.
Ligdeki son Trabzonspor maçında sakatlanan ve Macaristan Milli Takımı'na gidemeyen Roland Sallai ile Osimhen ve Lemina, Kasımpaşa mücadelesine yedekte başladı.
BİR AYLIK HASRET BİTTİ
Galatasaray, yaklaşık 1 aylık aradan sonra taraftarının önünde maça çıktı.
İç sahadaki son maçında 13 Eylül'de Kocaelispor'u 1-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, söz konusu karşılaşmadan 26 gün sonra RAMS Park'ta taraftarıyla buluştu.
MİLLİ ARADA ZEMİN YENİLENDİ
Galatasaray Kulübü, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen yaklaşık 20 günlük arada RAMS Park'ın zeminini yeniledi.
Sarı-kırmızılı kulüp, milli arada yaptığı çalışmayla RAMS Park'ın zeminini kaldırarak yerine yeni çim serdi. Uygulanan hibrit çakma işleminin ardından zemin Kasımpaşa maçına yetiştirildi.
KASIMPAŞA'DA 2 DEĞİŞİKLİK
Lacivert-beyazlı takımın teknik direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig'deki son TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı.
İstanbul temsilcisi, Galatasaray deplasmanına Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Kevin Maunga, Matei Ilie, Ayberk Karapo, Andri Fannar Baldursson, Güven Yalçın, Mendes da Silva, Kerem Demirbay, Ali Yavuz Kol, Adrian Benedyczak 11'i ile çıktı.
Yedek kulübesinde ise Ali Emre Yanar, Atakan Müjde, Jakop Jessen, Jesurun Rak-Sakyi, Adam Arous, Muhammed Emin Bektaş, Emirhan Boz, Thiemoko Diarra, Haris Hajradinovic, Marcus Rafferty yer aldı.
Teknik direktör Emre Belözoğlu, ligin 6. haftasında 0-0 berabere kaldıkları Konyaspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Jessen ile Rafferty'yi yedeğe çekti. Genç teknik adam, bu futbolcuların yerine Baldursson ile Ayberk'i 11 oynattı.
GALATASARAY'DAN ÜST ÜSTE TEHLİKELER
Galatasaray, maçın ilk bölümünde Kasımpaşa kalesinde etkili oldu.
Karşılaşmanın 15. dakikasında Rafael Leao ile paslaşmalarının ardından topla rakip ceza sahasına koşu yapan Deniz Gül'ün şutunu kaleci Gianniotis kurtardı.
19. dakikada ise Galatasaray gole çok yaklaştı. Batrakov'un pasıyla ceza sahasında boş pozisyonda topla buluşan Rafael Leao'nun vuruşunu yine kaleci Gianniotis kurtardı.
SARA VE YUNUS UZAKTAN DENEDİ
Galatasaray'da Gabriel Sara ve Yunus Akgün, ceza sahası dışından arka arkaya şanslarını denedi.
34. dakikada Gabriel Sara'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Gianniotis yine geçit vermedi ve top dışarıya gitti.
Bir dakika sonra Yunus Akgün'ün şutu ise az farkla yandan dışarıya gitti.
GALATASARAY ÖNE GEÇTİ
Galatasaray, Kasımpaşa karşısında ilk yarı bitmeden 1-0 öne geçti. Rakip yarı sahanın ortasında kazanılan serbest vuruşta topun başına Aleksey Batrakov geçti. Rus futbolcunun ortasında Abdülkerim Bardakcı'nın penaltı noktasından yaptığı kafa vuruşu kaleci Gianniotis'nin de müdahalesine rağmen ağlara gitti.
GALATASARAY DEVREDE ÖNDE
Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın kafa golüyle Kasımpaşa karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
GALATASARAY'DA LEAO YİNE ETKİLİ OLDU
Galatasaray, Rafael Leao ile 54. dakikada rakip kalede yine etkili oldu. Sara'nın pasında rakip ceza sahasında topla buluşan Leao, çalımının ardından şutunu çekti. Kasımpaşa'nın kalecisi Gianniotis, bu topu da kurtarmayı başardı.
GALATASARAY 10 KİŞİ KALDI!
Galatasaray, Kasımpaşa ile sahasında oynadığı maçta 10 kişi kaldı.
Lucas Torreira, karşılaşmanın 64. dakikasında Thiemoko Diarra'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Kasımpaşalı oyuncular, Torreira'nın son adam olduğu ve kırmızı kart yönünde itirazda bulundu.
Hakem Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarının ardından ekrana gitti. Hakem Meler, pozisyonu izledikten sonra sarı kartını iptal etti ve Torreira'ya 65. dakikada kırmızı kart gösterdi.
KASIMPAŞA'DAN BERABERLİK GOLÜ!
Kasımpaşa, Galatasaray karşısında 68. dakikada beraberlik golünü buldu. Ceza sahası dışından Galatasaray kalesine doğru gönderilen top Jesura Rak-Sakyi'nin önünde kaldı. Rak-Sakyi'nin vuruşu ağlara gitti.
OSIMHEN OYUNDA
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Victor Osimhen, Kasımpaşa maçıyla birlikte sahalara geri döndü. Nijeryalı golcü, 77. dakikada Deniz Gül'ün yerine oyuna dahil oldu. Galatasaray'da bu dakikada Leroy Sane de Abdülkerim Bardakcı'nın yerine oyuna girdi.
GALATASARAY KAZANDI
Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın 90. dakikada attığı golle Kasımpaşa karşısında 2-1 öne geçti. Sarı-kırmızılılar, Mario Lemina'nın 90+5. dakikada attığı golle Kasımpaşa'yı 3-1 yendi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
15. dakikada Jakobs'un pasında topla buluşan Deniz Gül, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Gianniotis, yakın direğin dibinden meşin yuvarlağı kornere çeldi.
17. dakikada Leao'nun sol kanattan ortasında penaltı noktası civarındaki Yunus Akgün'ün bekletmeden vuruşunda top üstten auta çıktı.
19. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın indirdiği topla sağ kanatta buluşarak içeri sokulan Batrakov, penaltı noktası civarındaki Deniz Gül ile duvar pası yaptıktan sonra meşin yuvarlağı ceza sahası sol çaprazdaki Leao'nun önüne bıraktı. Portekizli oyuncunun vuruşunda kaleci Gianniotis, meşin yuvarlağı kurtardı.
25. dakikada Sara'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta yakın direkte bulunan Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.
32. dakikada Kerem Demirbay'ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Benedyczak'ın ceza sahası sol çaprazında vuruşunda kaleci Uğurcan, meşin yuvarlağı kurtardı.
34. dakikada Batrakov'un pasında ceza yayı gerisinde topla buluşan Sara'nın vuruşunda kaleci Gianniotis, sağına uzanarak direk dibinden meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Aynı dakikada Batrakov'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kafalardan seken top, en son Kasımpaşalı Mouanga'ya çarptıktan sonra kaleye yöneldi. Kaleci Gianniotis, topu kontrol etti.
35. dakikada Batrakov'un pasında topla buluşan Yunus Akgün'ün ceza yayının sağ çaprazından şutunda meşin yuvarlak, yakın direğin dibinden auta gitti.
45. dakikada Galatasaray öne geçti. Yarı alanın ortalarından Batrakov'un kullandığı serbest vuruşta altıpas gerisindeki Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-0.
Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
54. dakikada Sara'nın pasında topla buluşan Leao, ceza sahasının sol çaprazından şutunu çekti. Kaleci Gianniotis, yakın direkte meşin yuvarlağı kurtardı.
65. dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Kasımpaşa yarı alanından atılan uzun topu savunmada tek kalan Torreira karşıladı. Dönen topu kontrol eden Diarra, ceza yayı civarında Torreira'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun faul olduğuna karar veren hakem Halil Umut Meler, Uruguaylı oyuncuya sarı kart gösterdi. VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen Meler, gösterdiği sarı kartı iptal ederek Torreira'yı bariz gol şansını engellediği için kırmızı kartla cezalandırdı.
68. dakikada Kasımpaşa, beraberliği yakaladı. Kerem Demirbay'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı yumruklarıyla uzaklaştırdı. Altıpas gerisinde bulunan Diarra'nın vuruşunda top, Sanchez'e çarparak Rak-Sakyi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun penaltı noktası civarından vuruşunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-1.
78. dakikada ceza yayı gerisinde bulunan Yunus Akgün'ün uzun pasında Osimhen, topu Sane'ye indirdi. Alman oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından şutunda kaleci Gianniotis, sağına uzanarak meşin yuvarlağı çeldi.
79. dakikada Sara'nın sol taraftan kullandığı korner sonrası oyunculardan seken topu altıpas çizgisi üzerinde önünde bulan Osimhen'in şutunda kaleci Gianniotis, ayaklarıyla gole izin vermedi.
83. dakikada Sara'nın sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas gerisinde bulunan Lemina'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, üstten az farkla auta çıktı.
90. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Yunus Akgün'ün pasıyla sol kanatta topla buluşan Jakobs, ceza sahasına girmeden arka direğe doğru ortaladı. Bu noktada bulunan Jessen'den seken topu önünde bulan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası sağ çaprazından uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, ağları sarstı: 2-1.
90+5. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Nhaga'nın pasında topla buluşan Lemina, Osimhen ile verkaç yaparak ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.
Galatasaray, müsabakadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Halil Umut Meler, Bersan Duran, Murat Temel
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 77 Leroy Sane), Jakobs, Torreira, Sara (Dk. 88 Nhaga), Yunus Akgün, Batrakov (Dk. 67 Lemina), Leao (Dk. 67 Eren Elmalı), Deniz Gül (Dk. 77 Osimhen)
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Mouanga, Ilie, Ayberk Karapo (Dk. 78 Jessen), Baldursson, Güven Yalçın (Dk. 57 Diarra), Mendes, Kerem Demirbay (Dk. 70 Hajradinovic), Ali Yavuz Kol (Dk. 57 Rak-Sakyi), Benedyczak
Goller: Dk. 45 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 90 Barış Alper Yılmaz, Dk. 90+5 Lemina (Galatasaray), Dk. 68 Rak-Sakyi (Kasımpaşa)
Kırmızı kart: Dk. 65 Torreira (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 3 Leao, Dk. 40 Sanchez (Galatasaray), Dk. 25 Mendes, Dk. 28 Kerem Demirbay, Dk. 51 Ali Yavuz Kol, Dk. 56 Baldursson (Kasımpaşa)