Domenico Tedesco için ayrılık itirafı!

Bologna'nın eski oyuncusu Tomas Locatelli, Domenico Tedesco'nun İtalyan ekibinden ayrılığının çabuk gerçekleştiğini ve bunu beklemediğini söyledi.

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calendar 08 Ekim 2026 15:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Domenico Tedesco için ayrılık itirafı!
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Bologna'nın eski oyuncusu Tomas Locatelli, takımın eski teknik direktörü Domenico Tedesco ile ilgili konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Locatelli, "Bu ayrılığın bu kadar çabuk gerçekleşeceğini hiç beklemiyordum. Bu, Bologna'nın DNA'sında olan bir karar değil ancak zaman içinde her şey değişebiliyor." dedi.

Bologna'nın Tedesco'dan sonraki teknik direktörü Raffaele Palladino için de konuşan Locatelli, "Artık Palladino'nun yapması gereken çok iş var çünkü şehir ve taraftarlar, önemli sahnelerde yer almaya layık. Umarım bizi oraya geri götürebilir." sözlerini sarf etti.

4 MAÇTA MACERA SONA ERDİ!

Tedesco, Fenerbahçe'deki görevinin ardından Bologna'nın başına geçmişti. İtalyan ekibi, Serie A'da 4 maçta alınan 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonrası 41 yaşındaki teknik adamla yollarını ayırmıştı.

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