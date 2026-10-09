Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 17. yarışı için Endonezya'da piste çıkacak
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 17. yarışı olan Endonezya Grand Prix'sinde yarışacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Endonezya'nın 4,3 kilometre uzunluğundaki Pertamina Mandalika Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilecek 17. etabın sıralama turları, yarın TSİ 05.50'de, sprint yarışı ise TSİ 10.00'da yapılacak.
Yarış, 11 Ekim Pazar günü TSİ 10.00'da 27 tur üzerinden koşulacak.
MotoGP tarihinin ilk Türk motosikletçi ünvanını taşıyan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, ilk 16 etapta topladığı 18 puanla genel klasmanda 21. sırada bulunuyor.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
1. Jorge Martin (İspanya): 333
2. Marc Marquez (İspanya): 331
3. Marco Bezzecchi (İtalya): 284
4. Pedro Acosta (İspanya): 243
5. Ai Ogura (Japonya): 237
21. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 18
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 17. yarışı olan Endonezya Grand Prix'sinde yarışacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Endonezya'nın 4,3 kilometre uzunluğundaki Pertamina Mandalika Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilecek 17. etabın sıralama turları, yarın TSİ 05.50'de, sprint yarışı ise TSİ 10.00'da yapılacak.
Yarış, 11 Ekim Pazar günü TSİ 10.00'da 27 tur üzerinden koşulacak.
MotoGP tarihinin ilk Türk motosikletçi ünvanını taşıyan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, ilk 16 etapta topladığı 18 puanla genel klasmanda 21. sırada bulunuyor.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
1. Jorge Martin (İspanya): 333
2. Marc Marquez (İspanya): 331
3. Marco Bezzecchi (İtalya): 284
4. Pedro Acosta (İspanya): 243
5. Ai Ogura (Japonya): 237
21. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 18