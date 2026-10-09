Bugün
20:00
Galatasaray
Kasımpaşa
CANLI
90'
Sivasspor
4
Pendikspor
1
CANLI
90'
Bodrum FK
0
Keçiörengücü
2
Bugün
20:00
Ümraniye
Sarıyer
Bugün
20:00
Vanspor FK
Bandırmaspor
Bugün
21:30
B. Dortmund
Werder Bremen
Bugün
22:00
Malaga
Espanyol
21 Ekim
21:00
Levante
Athletic Bilbao
Bugün
21:45
Lens
Lyon

Mecnun Otyakmaz'dan istifalar için açıklama

Süper Lig ile A Milli Takım'dan sorumlu yönetim kurulu üyesi ve TFF Başkanvekili Mecnun Odyakmaz, görevinden istifa etti. Otyakmaz, TFF'deki toplantının ardından konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 09 Ekim 2026 18:26 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2026 18:52
Haber: Sporx.com
Mecnun Otyakmaz'dan istifalar için açıklama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News
Türkiye Futbol Federasyonu, olağanüstü gündemle Riva'da bir araya geldi. Toplantıda 5 isim istifa kararı aldı, 7 isim ise "Göreve devam" dedi. Toplantı sonrası olağanüstü seçim ihtimali ortadan kalktı.

TFF'deki başkan vekilliği görevinden istifa eden isimlerden biri olan Mecnun Otyakmaz, toplantıdan ayrılırken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Otyakmaz, "Yönetim kurulu toplantımızı yaptık. Orada genel kurul isteyen arkadaşlarımız vardı. Bu teklifimiz kabul görmedi. Dolayısıyla biz de devam etmenin bir anlamı olmadığını düşündük. İstifa ettik. Hayırlı olsun. Yönetimde kalan arkadaşlara başarılar diliyoruz. İnşallah Türk futbol için her şey çok daha iyi olur." dedi.

TFF'DEN İSTİFA EDEN İSİMLER

TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Mecnun Otyakmaz, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç, Bilal Arslan ve Murat Şahin istifa etti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.