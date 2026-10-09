Mecnun Otyakmaz'dan istifalar için açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu, olağanüstü gündemle Riva'da bir araya geldi. Toplantıda 5 isim istifa kararı aldı, 7 isim ise "Göreve devam" dedi. Toplantı sonrası olağanüstü seçim ihtimali ortadan kalktı.
TFF'deki başkan vekilliği görevinden istifa eden isimlerden biri olan Mecnun Otyakmaz, toplantıdan ayrılırken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Otyakmaz, "Yönetim kurulu toplantımızı yaptık. Orada genel kurul isteyen arkadaşlarımız vardı. Bu teklifimiz kabul görmedi. Dolayısıyla biz de devam etmenin bir anlamı olmadığını düşündük. İstifa ettik. Hayırlı olsun. Yönetimde kalan arkadaşlara başarılar diliyoruz. İnşallah Türk futbol için her şey çok daha iyi olur." dedi.
TFF'DEN İSTİFA EDEN İSİMLER
TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Mecnun Otyakmaz, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç, Bilal Arslan ve Murat Şahin istifa etti.
TFF'deki başkan vekilliği görevinden istifa eden isimlerden biri olan Mecnun Otyakmaz, toplantıdan ayrılırken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Otyakmaz, "Yönetim kurulu toplantımızı yaptık. Orada genel kurul isteyen arkadaşlarımız vardı. Bu teklifimiz kabul görmedi. Dolayısıyla biz de devam etmenin bir anlamı olmadığını düşündük. İstifa ettik. Hayırlı olsun. Yönetimde kalan arkadaşlara başarılar diliyoruz. İnşallah Türk futbol için her şey çok daha iyi olur." dedi.
TFF'DEN İSTİFA EDEN İSİMLER
TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Mecnun Otyakmaz, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç, Bilal Arslan ve Murat Şahin istifa etti.