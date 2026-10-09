Beşiktaş için sürpriz '10' numara iddiası: Ricardo Horta

Mazbatasını alan Beşiktaş yeni yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kış döneminde eksik bölgelere ekleme yapmayı düşünen siyah beyazlılar transfer için şimdiden kolları sıvadı. Gündeme sürpriz bir ismin geldiği ileri sürüldü.
Beşiktaş'ın Braga'da forma giyen Ricardo Horta'yı yakın takibe aldığı iddia edildi.
Hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş yönetiminin 32 yaşındaki 10 numarayı ara transfer döneminde kiralık olarak kadroya katmayı planladığı öğrenildi.
BİRÇOK ROLDE OYNAYABİLİYOR
Siyah beyazlıların Portekiz ekibi ile sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek olan Ricardo Horta için Braga ile temas kurması bekleniyor.
Kariyerinin büyük bölümünü Portekiz temsilcisinde geçiren deneyimli oyuncu, farklı pozisyonlarda görev alabildiği için teknik direktörlere taktiksel esneklik sağlayabiliyor.
Top tekniği, dripling özellikleri ile hücum organizasyonlarına önemli katkıda bulunan Horta, takım arkadaşlarını pozisyona sokma konusunda da oldukça etkili.
Beşiktaş'ın Braga'da forma giyen Ricardo Horta'yı yakın takibe aldığı iddia edildi.
Hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş yönetiminin 32 yaşındaki 10 numarayı ara transfer döneminde kiralık olarak kadroya katmayı planladığı öğrenildi.
BİRÇOK ROLDE OYNAYABİLİYOR
Siyah beyazlıların Portekiz ekibi ile sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek olan Ricardo Horta için Braga ile temas kurması bekleniyor.
Kariyerinin büyük bölümünü Portekiz temsilcisinde geçiren deneyimli oyuncu, farklı pozisyonlarda görev alabildiği için teknik direktörlere taktiksel esneklik sağlayabiliyor.
Top tekniği, dripling özellikleri ile hücum organizasyonlarına önemli katkıda bulunan Horta, takım arkadaşlarını pozisyona sokma konusunda da oldukça etkili.