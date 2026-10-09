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Fenerbahçe, Brahim Diaz için kesenin ağzını açtı! Transferde rakip Juventus

Ocak ayında kadrosuna orta saha ve kanat bölgelerinde oynayabilen bir oyuncu takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Brahim Diaz için teklif yapmaya hazırlanıyor. Diaz transferi için ciddi bir maaş bütçesi ayıran sarı-lacivertliler, transferde İtalyan deviyle rekabet edecek.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 09 Ekim 2026 10:29
Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe, Brahim Diaz için kesenin ağzını açtı! Transferde rakip Juventus
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Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna bir orta saha ve bir kanat oyuncusu katmak isteyen Fenerbahçe, çalışmalarına şimdiden başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kanat transferinde favori isim; Real Madrid'in yıldızı Brahim Diaz... Ancak sarı-lacivertliler bu transferde yalnız değil...

Fotomaç'ın haberine göre, İtalyan devi Juventus'un da Brahim Diaz'a ilgisi var ve oyuncuyu devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor.

İtalyan medyası, dün Diaz haberini manşetlerine taşıdı ve "Juve'nin en büyük rakibi Fenerbahçe" manşetini attı.

JUVE'DEN FAZLA ÖNERECEK

Real Madrid'de fazla süre bulamadığı için ayrılmak isteyen Faslı oyuncu için Fenerbahçe yönetimi, kısa süre içinde harekete geçecek.

İtalyan basını, Juventus'un da oyuncuyu takip ettiğini ve başka bir kulübe imza atmaması için elini çabuk tutacağını yazdı.

Haberde; "Türk takımlarının harcayacak çok parası var. Onun transferi için Juventus'un ödeyebileceğinden çok daha fazla para ödemeye istekli olma ihtimalleri yüksek. Bu durum Juve'yi endişelendiriyor" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin Diaz'a 10 milyon euronun üzerinde maaş teklif edeceği belirtildi.

GALATASARAY DA İSTEDİ

Galatasaray yaz transfer döneminde Brahim Diaz'ı transfer etmek istedi ancak sarı-kırmızılılar, hem oyuncuyu hem de Real Madrid'i ikna edemedi. Sarı-kırmızılılar, bunun üzerine Milan'dan Portekizli yıldız Rafael Leao'yu kadrosuna kattı.

REAL MADRID UZATABİLİR

İspanyol medyası, Real Madrid'in Brahim Diaz'ın 30 Haziran 2027'de bitecek olan sözleşmesini uzatabileceğini ileri sürdü. Haberde; eflatun-beyazlıların Faslı oyuncuyu ucuza bırakmak istemeyeceğinin altı çizildi.

BU SEZON SADECE 4 MAÇI VAR

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Brahim Diaz'a La Liga'da 3, Şampiyonlar Ligi'nde de 1 maçta görev verdi. Faslı oyuncu, toplamda 178 dakika sahada kalabildi.

FAS MİLLİ TAKIMI'NA GİTTİ

Diaz, Haziran 2021'de ispanya Milli Takımı'ndan davet aldı ve Litvanya ile oynanan hazırlık maçında 90 dakika sahada kaldı.

Ancak sonrasında İspanya Milli Takımı'nda oynayamadı. Bunu üzerine Fas Milli Takımı'nın davetini kabul etti. Sadece 1 kez hazırlık maçında İspanya forması giydiği için FIFA'nın kuralları gereği Fas'ta oynama şansını yakaladı.

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