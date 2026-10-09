Thomas Reis'in zor seçimi! Onuachu mu, Dju mu?

Trabzonspor'da teknik direktör Thomas Reis'ı Samsunspor maçı öncesinde zor bir karar bekliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Alman çalıştırıcı forvette kimi oynatacağına henüz karar veremedi.
Sezona tutuk başlayan Paul Onuachu, Samsunspor maçlarını seviyor. Kırmızı-beyazlılara karsı 4 karşılaşmada 4 gol attı. Milli ara öncesinde oynanan Galatasaray maçında forvette Franculino Dju'yu oynatan Reis bu forvetinden de güçlü bir katkı aldı.
Başarılı çalıştırıcı ya "İstikrar" diyecek ve Galatasaray'a karsı sahaya sürdüğü Dju ile başlayacak ya da Samsun maçlarında yıldızlaşan Onuachu'yu oynatacak.
Reis iki oyuncu arasındaki kararını idman performanslarına göre vermeyi planlıyor. Genel kanı Dju'nun bir adım önde olduğu yönünde.
Sezona tutuk başlayan Paul Onuachu, Samsunspor maçlarını seviyor. Kırmızı-beyazlılara karsı 4 karşılaşmada 4 gol attı. Milli ara öncesinde oynanan Galatasaray maçında forvette Franculino Dju'yu oynatan Reis bu forvetinden de güçlü bir katkı aldı.
Başarılı çalıştırıcı ya "İstikrar" diyecek ve Galatasaray'a karsı sahaya sürdüğü Dju ile başlayacak ya da Samsun maçlarında yıldızlaşan Onuachu'yu oynatacak.
Reis iki oyuncu arasındaki kararını idman performanslarına göre vermeyi planlıyor. Genel kanı Dju'nun bir adım önde olduğu yönünde.