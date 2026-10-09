Olaitan'ın menajerinden Beşiktaş'a dev teklif vaadi

Beşiktaş'ın geçen sezonun devre arasında Göztepe'den 5 milyon avro karşılığında kadrosuna kattığı Junior Olaitan, kısa sürede gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hem Beşiktaş hem de milli formayla göz dolduran Nijerya asıllı Beninli oyuncunun menajerinin, Almanya ve İngiltere'den önemli takımlarla temas halinde olduğu öğrenildi.
Siyah-beyazlı yönetim, Olaitan ile 2029 yılına kadar sözleşme imzalamıştı. Sözleşmede bir sonraki satıştan Göztepe'ye yüzde 20'lik pay ödenmesi bulunuyor.
"SEZON SONU GÖRÜŞELİM"
Olaitan'ın menajerinin siyah-beyazlı yöneticilerle görüşerek "İsterseniz size devre arasında 30-35 milyon avro bandında teklifler getirebilirim." dediği belirtildi.
Olaitan'dan memnun olan yönetim ise sezon sonu için teklifleri değerlendirebleceklerini iletti.
Olaitan 30 milyon avroluk bir bedelin üzerinde satılırsa, Sacha Boey ve Ferdi Kadıoğlu'nun rekorunu kırmış olacak.
6 ASİST YAPTI
Olaitan, Beşiktaş formasıyla şu ana kadar çıktığı 13 resmi maçta gol atamadı ancak yaptığı 6 asistle siyah-beyazlı takımın bu sezonki başarısında pay sahibi oldu.
Siyah-beyazlı yönetim, Olaitan ile 2029 yılına kadar sözleşme imzalamıştı. Sözleşmede bir sonraki satıştan Göztepe'ye yüzde 20'lik pay ödenmesi bulunuyor.
"SEZON SONU GÖRÜŞELİM"
Olaitan'ın menajerinin siyah-beyazlı yöneticilerle görüşerek "İsterseniz size devre arasında 30-35 milyon avro bandında teklifler getirebilirim." dediği belirtildi.
Olaitan'dan memnun olan yönetim ise sezon sonu için teklifleri değerlendirebleceklerini iletti.
Olaitan 30 milyon avroluk bir bedelin üzerinde satılırsa, Sacha Boey ve Ferdi Kadıoğlu'nun rekorunu kırmış olacak.
6 ASİST YAPTI
Olaitan, Beşiktaş formasıyla şu ana kadar çıktığı 13 resmi maçta gol atamadı ancak yaptığı 6 asistle siyah-beyazlı takımın bu sezonki başarısında pay sahibi oldu.