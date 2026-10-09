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İsmail Kartal'dan zirve mesajı: "Şimdi telafi zamanı"

Rize maçıyla lige dönecek Fenerbahçe'de İsmail Kartal ipleri sıkı tutuyor. Sezonun ilk altı haftasında bir beraberlik, iki mağlubiyet yaşayarak zirvenin uzağında kalan sarı lacivertlilerde Kartal, milli araya kadar olan 5 maçlık periyotta 15 puan hedef koydu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Ekim 2026 10:14
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
İsmail Kartal'dan zirve mesajı: 'Şimdi telafi zamanı'
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Şampiyonlar Ligi hasretini dindirdiği sezonda Süper Lig'de istikrarsız bir görüntü çizen Fenerbahçe, Rize deplasmanıyla gaza basmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Geride kalan 6 haftada 3 galibiyet alırken 8 puan kaybeden sarı-lacivertliler, Rizespor (D), Alanyaspor, Galatasaray (D), Göztepe ve Çorum (D) karşılaşmalarında tulum çıkarmayı hedefliyor.

Bu periyotta üç de Şampiyonlar Ligi maçı oynayacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, "Hiç olmayacak puan kayıpları yaşadık. Şimdi bunları telafi etme zamanı. Önümüzdeki tüm engelleri aşacak güce ve motivasyona sahibiz" diyerek oyuncularından seri istedi.

"SERİYLE ZİRVEYE ÇIKACAĞIZ"

Adım adım ilerleyeceklerini vurgulayan İsmail Kartal, "Bizim için en önemli maç Rize deplasmanı. Sonrasını düşünmeden, tam olarak önümüzdekine odaklanarak, kazana kazana devam edeceğiz." ifadesiyle takımına olan inancı dile getirdi. Milli arada önemli kazanımlar elde ettiklerini belirten İsmail Hoca, "Mert dışında eksiğimiz yok. Hepiniz fiziksel açıdan iyi durumdasınız. Şimdi Eyüp galibiyetinin devamını getirme zamanı. Oyun disiplinine sadık kaldığınız, formanın hakkını verdiğiniz sürece aşamayacağımız engel yok. Yakalayacağımız seri bizi hak ettiğimiz zirveye taşıyacaktır." diye konuştu.

KRİTİK EŞİK DERBİ

Yoğun bir maç trafiğine girecek Fenerbahçe için en zorlu sınav Galatasaray deplasmanı olarak görülüyor. İsmail Kartal, Ali Sami Yen'den galibiyetle çıkmaları hâlinde psikolojik üstünlüğü ele geçireceklerine inanıyor. Sarı-lacivertller, Rize maçı hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla sürdürdü.

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