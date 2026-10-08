Erling Haaland'dan taraftarına birlik çağrısı: "Birbirimize kenetlenmeliyiz"

Erling Haaland, Manchester City'nin mali kural ihlalleri nedeniyle suçlu bulunduğu kararın ardından taraftarlara birlik çağrısında bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Ekim 2026 19:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Erling Haaland'dan taraftarına birlik çağrısı: 'Birbirimize kenetlenmeliyiz'
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Premier Lig'in mali kurallarını ciddi şekilde ihlal ettiği gerekçesiyle hakkındaki tüm suçlamalardan suçlu bulunan Manchester City'de Erling Haaland, taraftarlara birlik ve pozitif kalma çağrısı yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "BEN DE BİR CITY TARAFTARIYIM"

City'ye ve taraftarlara olan bağlılığını vurgulayan Haaland, "City'yi ve taraftarları çok önemsiyorum. Ben de bir taraftarım ve onların hislerini paylaşıyorum. Birbirimize kenetlenmeli, birlikte kalmalı ve pozitifliğimizi korumalıyız." dedi.

"BU YOLCULUĞUN TADINI ÇIKARIN"

Taraftarların desteğinin önemine dikkat çeken yıldız golcü, "Hayatta ne olursa olsun, yüzümüzde her zaman bir gülümseme olmalı. Önümüze bakmalı ve maçları kazanmaya çalışmalıyız. Birlikte kalın, bu yolculuğun tadını çıkarın ve gülümseyin." ifadelerini kullandı.

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