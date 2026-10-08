Erling Haaland'dan taraftarına birlik çağrısı: 'Birbirimize kenetlenmeliyiz'

Premier Lig'in mali kurallarını ciddi şekilde ihlal ettiği gerekçesiyle hakkındaki tüm suçlamalardan suçlu bulunan Manchester City'de Erling Haaland, taraftarlara birlik ve pozitif kalma çağrısı yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "BEN DE BİR CITY TARAFTARIYIM"
City'ye ve taraftarlara olan bağlılığını vurgulayan Haaland, "City'yi ve taraftarları çok önemsiyorum. Ben de bir taraftarım ve onların hislerini paylaşıyorum. Birbirimize kenetlenmeli, birlikte kalmalı ve pozitifliğimizi korumalıyız." dedi.
"BU YOLCULUĞUN TADINI ÇIKARIN"
Taraftarların desteğinin önemine dikkat çeken yıldız golcü, "Hayatta ne olursa olsun, yüzümüzde her zaman bir gülümseme olmalı. Önümüze bakmalı ve maçları kazanmaya çalışmalıyız. Birlikte kalın, bu yolculuğun tadını çıkarın ve gülümseyin." ifadelerini kullandı.
City'ye ve taraftarlara olan bağlılığını vurgulayan Haaland, "City'yi ve taraftarları çok önemsiyorum. Ben de bir taraftarım ve onların hislerini paylaşıyorum. Birbirimize kenetlenmeli, birlikte kalmalı ve pozitifliğimizi korumalıyız." dedi.
"BU YOLCULUĞUN TADINI ÇIKARIN"
Taraftarların desteğinin önemine dikkat çeken yıldız golcü, "Hayatta ne olursa olsun, yüzümüzde her zaman bir gülümseme olmalı. Önümüze bakmalı ve maçları kazanmaya çalışmalıyız. Birlikte kalın, bu yolculuğun tadını çıkarın ve gülümseyin." ifadelerini kullandı.