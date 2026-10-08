Mikel Arteta: 'Damarlarımda hala o zehir var'

Premier League şampiyonluğundan yalnızca birkaç gün sonra Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain'e penaltı atışları sonucunda kaybeden Arsenal'de teknik direktör Mikel Arteta, final yenilgisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Eski teknik direktörü Arsene Wenger'in acı yenilgiler için kullandığı "kalbimde bir yara izi" ifadesine atıfta bulunan İspanyol çalıştırıcı, yaşadığı hayal kırıklığının kendisi ve takımı için motivasyon kaynağı olacağını belirtti.
"BÜYÜK BİR İTİCİ GÜÇ OLACAK"
Arteta, "Arsene'in söylediği gibi, o yara izi bende hala duruyor. Damarlarımda hâlâ o zehir var. Orada kalması gerekiyor. Çünkü böyle anlarda öğreniyorsunuz. Bu, muhtemelen benim ve herkesin adına çok büyük bir itici güç olacak." ifadelerini kullandı.
"BÜYÜK BİR İTİCİ GÜÇ OLACAK"
Arteta, "Arsene'in söylediği gibi, o yara izi bende hala duruyor. Damarlarımda hâlâ o zehir var. Orada kalması gerekiyor. Çünkü böyle anlarda öğreniyorsunuz. Bu, muhtemelen benim ve herkesin adına çok büyük bir itici güç olacak." ifadelerini kullandı.