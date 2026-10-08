Selçuk İnan'dan gençlere Kocaelispor mesajı!

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ile futbolcular Onur Öztonga ve Onurcan Piri, 16. Kocaeli Kitap Fuarı'nda kitapseverlerle bir araya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fuar alanındaki açık hava sahnesinde düzenlenen etkinlikte İnan ve futbolcular, fuara gelen öğrenciler ve gençlerle selamlaştı.
Etkinlikte söz alan Büyükşehir Belediye Başkanvekili Berna Abiş, kentin ortak değerinin Kocaelispor olduğunu söyledi.
Her kentte futbol takımları olabileceğini belirten Abiş, "Kocaelispor, bunlardan başka bir noktada. Kocaelili ve Kocaelisporlu olmak bir ruhtur. Bugün hem kitap sevgisini hem de Kocaelispor sevgisini sizlere aşılamış olacağız." ifadelerini kullandı.
Teknik direktör Selçuk İnan da kitap fuarının kent ve çocuklar için önemli olduğunu dile getirerek, "Çocuklarımızın ilime, bilime ve Kocaelispor'a ilgi göstermesi beni ayrıca mutlu etti. İyi ki varsınız. Sizleri çok seviyoruz. Hoş geldiniz." diye konuştu.
Etkinlikte, Büyükşehir Belediyesince hazırlanan "Kaan'dan Hodri Meydan" kitabının tanıtım filmi izlendi.
Katılımcılar arasında düzenlenen bilgi yarışmasında İnan ve beraberindeki futbolcular, en yüksek puanı alan 3 kişiye imzalı forma hediye etti.
İnan ve beraberindeki futbolcular, etkinliğin ardından fuar alanında kurulan stantta "Kaan'dan Hodri Meydan" kitabının imza etkinliğine katıldı.
Etkinlikte söz alan Büyükşehir Belediye Başkanvekili Berna Abiş, kentin ortak değerinin Kocaelispor olduğunu söyledi.
Her kentte futbol takımları olabileceğini belirten Abiş, "Kocaelispor, bunlardan başka bir noktada. Kocaelili ve Kocaelisporlu olmak bir ruhtur. Bugün hem kitap sevgisini hem de Kocaelispor sevgisini sizlere aşılamış olacağız." ifadelerini kullandı.
Teknik direktör Selçuk İnan da kitap fuarının kent ve çocuklar için önemli olduğunu dile getirerek, "Çocuklarımızın ilime, bilime ve Kocaelispor'a ilgi göstermesi beni ayrıca mutlu etti. İyi ki varsınız. Sizleri çok seviyoruz. Hoş geldiniz." diye konuştu.
Etkinlikte, Büyükşehir Belediyesince hazırlanan "Kaan'dan Hodri Meydan" kitabının tanıtım filmi izlendi.
Katılımcılar arasında düzenlenen bilgi yarışmasında İnan ve beraberindeki futbolcular, en yüksek puanı alan 3 kişiye imzalı forma hediye etti.
İnan ve beraberindeki futbolcular, etkinliğin ardından fuar alanında kurulan stantta "Kaan'dan Hodri Meydan" kitabının imza etkinliğine katıldı.