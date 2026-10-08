Filenin Sultanları'na 1 milyon euroluk destek!

Koç Holding, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı özel bir davette ağırlarken, Filenin Sultanları'na 1 milyon avroluk destek müjdesi geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İstanbul'da düzenlenen organizasyonda Türkiye Voleybol Federasyonu yönetimi, A Milli Kadın Voleybol Takımı ve teknik ekip bir araya geldi. Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmada, milli takımın Avrupa şampiyonlukları ve yıllar içinde elde ettiği başarılar kutlandı.
SULTANLARA 1 MİLYON AVROLUK DESTEK
Gecede konuşan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Koç Topluluğu'nun A Milli Kadın Voleybol Takımı'na 1 milyon avro destek sağlayacağını açıkladı.
Üstündağ, Türk kadın voleybolunun geldiği noktada sporcuların ve teknik ekibin emeğinin yanı sıra uzun soluklu desteklerin de büyük önem taşıdığını belirterek, "Milli Takımımız yalnızca kazandığı kupalarla değil, yıllardır ortaya koyduğu mücadele ve gençlere verdiği ilhamla da hepimizi gururlandırıyor. Bu başarıların sürdürülebilir olması için Türk voleyboluna inanan ve uzun yıllardır yanımızda olan paydaşlarımızın desteğini son derece kıymetli buluyoruz." ifadelerini kullandı.
Koç Topluluğu şirketlerinin yıllardır voleybolun ve Milli Takım'ın önemli destekçileri arasında yer aldığını vurgulayan Üstündağ, "Koç Topluluğunun, Milli Takımımıza 1 milyon avro destek sağlayacağı bilgisini paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyorum." dedi.
ÖMER KOÇ'TAN SULTANLARA ÖVGÜ
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç da A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın son yıllarda elde ettiği başarılara dikkat çekerek milli sporcuları tebrik etti.
Koç, "Her şeyden önemlisi gençlere, kızlara örnek oldunuz, ilham verdiniz. Bu bakımdan Atatürk'ün kızları olarak anılmanızı çok anlamlı buluyorum. Laik Cumhuriyet'i ve onun değerlerini yaşatacak olan, siz cesur Türk kadınlarısınız. Hepinizi canıgönülden tebrik ederim." ifadelerini kullandı.
Koç Topluluğu olarak sporu uzun yıllardır desteklediklerini belirten Ömer Koç, OPET ve Arçelik ile milli takımın yanında olmaktan onur duyduklarını söyledi.
EDA ERDEM'DEN TEŞEKKÜR
A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar ise milli formayla kazandıkları her başarının kendileri için büyük gurur olduğunu dile getirdi.
Başarıların yalnızca sahada mücadele eden oyuncuların eseri olmadığını belirten Eda Erdem, federasyondan teknik ekibe, ailelerden taraftarlara ve sponsorlara kadar birçok kişinin emeğinin bulunduğunu söyledi.
Eda Erdem, Koç Topluluğu ile OPET ve Arçelik'e Türk voleyboluna verdikleri destek nedeniyle teşekkür etti. Milli takım kaptanı, elde ettikleri başarıların çocuklara ve genç kızlara ilham vermesinin kendileri için en büyük mutluluklardan biri olduğunu ifade etti.
Organizasyon, Rahmi Koç ve Ömer Koç'un milli takım oyuncuları, teknik ekip ve davetlilerle çektirdiği hatıra fotoğrafıyla sona erdi.
SULTANLARA 1 MİLYON AVROLUK DESTEK
Gecede konuşan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Koç Topluluğu'nun A Milli Kadın Voleybol Takımı'na 1 milyon avro destek sağlayacağını açıkladı.
Üstündağ, Türk kadın voleybolunun geldiği noktada sporcuların ve teknik ekibin emeğinin yanı sıra uzun soluklu desteklerin de büyük önem taşıdığını belirterek, "Milli Takımımız yalnızca kazandığı kupalarla değil, yıllardır ortaya koyduğu mücadele ve gençlere verdiği ilhamla da hepimizi gururlandırıyor. Bu başarıların sürdürülebilir olması için Türk voleyboluna inanan ve uzun yıllardır yanımızda olan paydaşlarımızın desteğini son derece kıymetli buluyoruz." ifadelerini kullandı.
Koç Topluluğu şirketlerinin yıllardır voleybolun ve Milli Takım'ın önemli destekçileri arasında yer aldığını vurgulayan Üstündağ, "Koç Topluluğunun, Milli Takımımıza 1 milyon avro destek sağlayacağı bilgisini paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyorum." dedi.
ÖMER KOÇ'TAN SULTANLARA ÖVGÜ
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç da A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın son yıllarda elde ettiği başarılara dikkat çekerek milli sporcuları tebrik etti.
Koç, "Her şeyden önemlisi gençlere, kızlara örnek oldunuz, ilham verdiniz. Bu bakımdan Atatürk'ün kızları olarak anılmanızı çok anlamlı buluyorum. Laik Cumhuriyet'i ve onun değerlerini yaşatacak olan, siz cesur Türk kadınlarısınız. Hepinizi canıgönülden tebrik ederim." ifadelerini kullandı.
Koç Topluluğu olarak sporu uzun yıllardır desteklediklerini belirten Ömer Koç, OPET ve Arçelik ile milli takımın yanında olmaktan onur duyduklarını söyledi.
EDA ERDEM'DEN TEŞEKKÜR
A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar ise milli formayla kazandıkları her başarının kendileri için büyük gurur olduğunu dile getirdi.
Başarıların yalnızca sahada mücadele eden oyuncuların eseri olmadığını belirten Eda Erdem, federasyondan teknik ekibe, ailelerden taraftarlara ve sponsorlara kadar birçok kişinin emeğinin bulunduğunu söyledi.
Eda Erdem, Koç Topluluğu ile OPET ve Arçelik'e Türk voleyboluna verdikleri destek nedeniyle teşekkür etti. Milli takım kaptanı, elde ettikleri başarıların çocuklara ve genç kızlara ilham vermesinin kendileri için en büyük mutluluklardan biri olduğunu ifade etti.
Organizasyon, Rahmi Koç ve Ömer Koç'un milli takım oyuncuları, teknik ekip ve davetlilerle çektirdiği hatıra fotoğrafıyla sona erdi.