Washington Wizards'ın, Anthony Davis'in talep ettiği maksimum veya buna yakın seviyedeki sözleşme uzatmasına sıcak bakmadığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Athletic'ten David Aldridge ve Josh Robbins'in haberine göre Washington Wizards'ın, tecrübeli yıldızı Anthony Davis'e maksimum sözleşme uzatması sunması beklenmiyor.
Davis, Los Angeles Lakers'ta oynadığı dönemde 2023 yılında imzaladığı üç yıllık, 186 milyon dolarlık sözleşmesinin son bölümüne giriyor.
Mevcut sözleşmesinde 2027-28 sezonu için 62,8 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunan Davis'in, maksimum ya da bu seviyeye yakın bir uzatma istediği belirtildi.
Davis, oyuncu opsiyonunu kullanmaması halinde 2030-31 sezonuna kadar uzanacak, yaklaşık 275 milyon dolar değerinde dört yıllık bir sözleşme uzatmasına hak kazanabilecek.
Tecrübeli oyuncu, eylül ayında yaptığı açıklamada takımla geleceğine ilişkin kararını vermeden önce sezonu tamamlamak istediğini söylemişti.
Washington, 10 kez All-Star seçilen Davis'i şubat ayında Dallas Mavericks'ten takas yoluyla kadrosuna katmıştı. Ancak yıldız oyuncu, elindeki sakatlık nedeniyle geçtiğimiz sezon Wizards formasıyla hiçbir maça çıkamamıştı.
Sakatlıklar, Davis'in kariyerinin ikinci yarısında önemli bir engel haline geldi. Tecrübeli uzun, son 10 sezonun yalnızca birinde en az 63 maçta forma giyebildi.
Aldridge ve Robbins'e göre Davis'in dört kez All-NBA birinci takımına, üç kez de ligin en iyi savunma beşine seçilmiş olmasına rağmen yaşı ve sakatlık geçmişi, Wizards'ın uzun vadeli bir anlaşmaya yaklaşımında belirleyici oluyor.
Kulüp ayrıca birinci sıradan seçilen AJ Dybantsa'nın da yer aldığı genç çekirdeğini geliştirebilmek için maaş bütçesinde esneklik korumak istiyor.
Uzun vadeli bir anlaşma yapılsa da yapılmasa da Washington, NBA şampiyonluğu bulunan Davis'le sezonun nasıl ilerleyeceğini görmeye istekli görünüyor.
Wizards Genel Menajeri Will Dawkins, eylül ayındaki medya gününde şu ifadeleri kullanmıştı:
"Şunu söyleyebilirim: AD zihinsel olarak çok iyi bir durumda. Odaklanmış halde ve sezona başlamaya hazır. Şu anda oldukça motive olduğunu söyleyebilirim. AD'nin basketbol dünyasına gerçekte kim olduğunu yeniden hatırlatmasını bekliyorum."
Davis, Los Angeles Lakers'ta oynadığı dönemde 2023 yılında imzaladığı üç yıllık, 186 milyon dolarlık sözleşmesinin son bölümüne giriyor.
Mevcut sözleşmesinde 2027-28 sezonu için 62,8 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunan Davis'in, maksimum ya da bu seviyeye yakın bir uzatma istediği belirtildi.
Davis, oyuncu opsiyonunu kullanmaması halinde 2030-31 sezonuna kadar uzanacak, yaklaşık 275 milyon dolar değerinde dört yıllık bir sözleşme uzatmasına hak kazanabilecek.
Tecrübeli oyuncu, eylül ayında yaptığı açıklamada takımla geleceğine ilişkin kararını vermeden önce sezonu tamamlamak istediğini söylemişti.
Washington, 10 kez All-Star seçilen Davis'i şubat ayında Dallas Mavericks'ten takas yoluyla kadrosuna katmıştı. Ancak yıldız oyuncu, elindeki sakatlık nedeniyle geçtiğimiz sezon Wizards formasıyla hiçbir maça çıkamamıştı.
Sakatlıklar, Davis'in kariyerinin ikinci yarısında önemli bir engel haline geldi. Tecrübeli uzun, son 10 sezonun yalnızca birinde en az 63 maçta forma giyebildi.
Aldridge ve Robbins'e göre Davis'in dört kez All-NBA birinci takımına, üç kez de ligin en iyi savunma beşine seçilmiş olmasına rağmen yaşı ve sakatlık geçmişi, Wizards'ın uzun vadeli bir anlaşmaya yaklaşımında belirleyici oluyor.
Kulüp ayrıca birinci sıradan seçilen AJ Dybantsa'nın da yer aldığı genç çekirdeğini geliştirebilmek için maaş bütçesinde esneklik korumak istiyor.
Uzun vadeli bir anlaşma yapılsa da yapılmasa da Washington, NBA şampiyonluğu bulunan Davis'le sezonun nasıl ilerleyeceğini görmeye istekli görünüyor.
Wizards Genel Menajeri Will Dawkins, eylül ayındaki medya gününde şu ifadeleri kullanmıştı:
"Şunu söyleyebilirim: AD zihinsel olarak çok iyi bir durumda. Odaklanmış halde ve sezona başlamaya hazır. Şu anda oldukça motive olduğunu söyleyebilirim. AD'nin basketbol dünyasına gerçekte kim olduğunu yeniden hatırlatmasını bekliyorum."