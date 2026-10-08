Cristiano Ronaldo'nun annesi Aveiro: "Oğlumun değerini bilmiyorlar"

Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, oğlu ile teknik direktör Jorge Jesus arasında yaşanan anlaşmazlığın ardından yıldız futbolcunun Portekiz Milli Takımı'ndan ayrılması hakkında açıklamalarda bulundu.

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calendar 08 Ekim 2026 22:40 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2026 22:41
Haber: Sporx.com
Cristiano Ronaldo'nun annesi Aveiro: 'Oğlumun değerini bilmiyorlar'
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Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, oğlu ile teknik direktör Jorge Jesus arasında yaşanan anlaşmazlığın ardından yıldız futbolcunun Portekiz Milli Takımı'ndan ayrılması hakkında konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TV 7 Dias'a açıklamalarda bulunan 71 yaşındaki Aveiro, yaşananların kendisini üzdüğünü belirterek oğluna yeterince değer verilmediğini söyledi.

"BÜYÜK BİR ŞOK OLDU"

Ronaldo'nun ayrılış şekline üzüldüğünü dile getiren Dolores Aveiro, "Üzgünüm, bu normal. Büyük bir şok oldu. Oğlum başı dik bir şekilde, ön kapıdan ayrılabilirdi ama arka kapıdan çıktı. Yine de sorun değil, Tanrı her şeyi yoluna koyacaktır…" ifadelerini kullandı.

Aveiro, "Biraz ağladım. Bu da iyi bir şey; insanın duygularını dışa vurması gerekiyor. Artık bu sayfayı kapatmalıyız." dedi.

"BİR ARAYA GELDİĞİMİZDE GERÇEĞİ ANLATACAĞIM"

Oğluyla arasında geçen konuşmayı da aktaran Aveiro, şunları söyledi:

"O bana, 'Anne, endişelenme. Hepimiz bir araya geldiğimizde sana gerçeği anlatacağım.' dedi. Ben de 'Tamam oğlum, bunu atlatmamız gerekiyor.' diye cevap verdim. Hepsi bu. Ona sakinleşmesini söyledim ama sonuçta kendi aklıyla böyle davranmaya karar verdi. Bakalım. Ona destek oldum ama bu da bir işe yaramadı."

"CRISTIANO'NUN DEĞERİNİ BİLMİYORLAR"

Ronaldo'nun Portekiz futboluna çok şey kattığını vurgulayan Aveiro, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ama sorun değil. O, Portekiz'e çok şey verdi. Bu yüzden her zaman bizimle olacak. O her zaman Portekiz'in kahramanıydı. Ona gerektiği kadar değer vermiyorlar. Cristiano'nun değerini bilmiyorlar. O, bizim sahip olduğumuz Portekizli futbolcu."

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