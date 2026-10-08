Galatasaray'ın eski yıldızı Fleurquin'den Barcelona reçetesi!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Andres Fleurquin, sarı-kırmızılıların Barcelona ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye Gazetesi'ne konuşan Uruguaylı eski futbolcu, Galatasaray'ın galibiyet için Barcelona'nın oyun kurmasına izin vermemesi ve Victor Osimhen'i topla sık sık buluşturması gerektiğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "ASIL GÜÇ OSIMHEN"
Galatasaray'ın Barcelona karşısındaki en önemli kozunun Victor Osimhen olduğunu belirten Fleurquin, takımın taktiksel açıdan kompakt kalması gerektiğini ifade etti.
Fleurquin, "Bence Galatasaray'ın mükemmel bir performans sergileme ve çok olumlu bir sonuç alma şansı yüksek. Asıl güçleri, Victor Osimhen'in bitirici vuruşları yapabilmesi için ona bolca top aktarabilmelerinde yatıyor. Bunun için takımın taktiksel açıdan kompakt kalması, orta sahada yoğun pres yapması ve hem Rafael Leao hem de Barış Alper Yılmaz'ın kanatlarda fark oluşturması büyük önem taşıyor." dedi.
"BARCELONA'YA OYUN KURDURMAMALI"
Galatasaray'ın galibiyet için uygulaması gereken planı da anlatan eski futbolcu, Barcelona'nın oyun kurmasını engellemenin önemine dikkat çekti.
Fleurquin, "Bence mesele temel olarak Barcelona'nın oyun kurmasına izin vermemek adına uygulanması gereken taktiksel baskıya ve elbette Victor Osimhen'i topla bol bol buluşturma çabasına dayanıyor." ifadelerini kullandı.
YAMAL VE PEDRI UYARISI
Barcelona'nın tehlikeli oyuncularına da dikkat çeken Fleurquin, özellikle Lamine Yamal ve Pedri konusunda sarı-kırmızılıları uyardı.
Uruguaylı eski futbolcu, "Bence Lamine Yamal'ın başında sürekli bir oyuncu bulundurmanız ve hemen yakınında da ikinci bir oyuncunun yer almasını sağlamanız gerekiyor. Ardından, Pedri'nin sahanın merkezinden oluşturabileceği pas kanallarını da kesmeniz gerektiğini düşünüyorum." dedi.
Fleurquin, Galatasaray'ın savunma planıyla ilgili ise "Bana göre kilit nokta, Galatasaray'ın 35 metrelik bir alan içinde oynaması ve tüm takımın bir blok halinde hareket etmesidir." değerlendirmesinde bulundu.
"BARÇA GOLUM ÇOK ÖZELDİ"
2001 yılında Barcelona deplasmanında oynanan ve 2-2 sona eren Şampiyonlar Ligi maçında gol atan Fleurquin, o karşılaşmanın kariyerindeki özel anlardan biri olduğunu söyledi.
Fleurquin, "Çok iyi bir takıma sahip olan Barcelona karşısında öne geçtik ve o muhteşem stadyumda gol atma şansı da buldum. Soyunma odasından son derece motive bir şekilde ve o sahada harika bir sonuç alacağımıza inanarak çıktığımızı hatırlıyorum. Bu benim için çok özel bir anı çünkü büyükannem maçtan bir gün önce vefat etmişti ve o golü ona armağan etmiştim." ifadelerini kullandı.
OKAN BURUK'A ÖVGÜ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında da değerlendirmelerde bulunan Fleurquin, tecrübeli çalıştırıcıyı tarihin en iyi teknik direktörlerinden biri olarak nitelendirdi.
Fleurquin, "Okan Hoca, bence tarihteki en iyi antrenörlerden biri. Oyuncularına da aşıladığı bir kazanma zihniyetine sahip. Futbolcularıyla çok iyi anlaşıyor, onlarda saygı uyandırıyor ve takımı koşullara göre taktiksel olarak nasıl adapte edeceğini çok iyi biliyor. Bunu başarabilen çok fazla antrenör yok." dedi.
"TARAFTAR EN BÜYÜK GÜÇ"
Galatasaray taraftarının takıma verdiği desteğin önemine de değinen Fleurquin, sarı-kırmızılı taraftarların kendisi için İstanbul'dan götürdüğü en güzel hatıranın bu destek olduğunu söyledi.
Fleurquin, "Taraftarların desteği, İstanbul'dan yanımda götürdüğüm en güzel hatıra." ifadelerini kullandı.
"KALBİM GALATASARAY'DAN YANA"
Barcelona karşılaşmasıyla ilgili gönlündeki tarafı da açıklayan Fleurquin, Galatasaray'ın kazanmasını istediğini belirtti.
Uruguaylı eski futbolcu, "Kalbim elbette Galatasaray'dan yana; kazanmalarını umarak Uruguay'dan heyecanla izleyeceğim." dedi.
Türkiye Gazetesi'ne konuşan Uruguaylı eski futbolcu, Galatasaray'ın galibiyet için Barcelona'nın oyun kurmasına izin vermemesi ve Victor Osimhen'i topla sık sık buluşturması gerektiğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "ASIL GÜÇ OSIMHEN"
Galatasaray'ın Barcelona karşısındaki en önemli kozunun Victor Osimhen olduğunu belirten Fleurquin, takımın taktiksel açıdan kompakt kalması gerektiğini ifade etti.
Fleurquin, "Bence Galatasaray'ın mükemmel bir performans sergileme ve çok olumlu bir sonuç alma şansı yüksek. Asıl güçleri, Victor Osimhen'in bitirici vuruşları yapabilmesi için ona bolca top aktarabilmelerinde yatıyor. Bunun için takımın taktiksel açıdan kompakt kalması, orta sahada yoğun pres yapması ve hem Rafael Leao hem de Barış Alper Yılmaz'ın kanatlarda fark oluşturması büyük önem taşıyor." dedi.
"BARCELONA'YA OYUN KURDURMAMALI"
Galatasaray'ın galibiyet için uygulaması gereken planı da anlatan eski futbolcu, Barcelona'nın oyun kurmasını engellemenin önemine dikkat çekti.
Fleurquin, "Bence mesele temel olarak Barcelona'nın oyun kurmasına izin vermemek adına uygulanması gereken taktiksel baskıya ve elbette Victor Osimhen'i topla bol bol buluşturma çabasına dayanıyor." ifadelerini kullandı.
YAMAL VE PEDRI UYARISI
Barcelona'nın tehlikeli oyuncularına da dikkat çeken Fleurquin, özellikle Lamine Yamal ve Pedri konusunda sarı-kırmızılıları uyardı.
Uruguaylı eski futbolcu, "Bence Lamine Yamal'ın başında sürekli bir oyuncu bulundurmanız ve hemen yakınında da ikinci bir oyuncunun yer almasını sağlamanız gerekiyor. Ardından, Pedri'nin sahanın merkezinden oluşturabileceği pas kanallarını da kesmeniz gerektiğini düşünüyorum." dedi.
Fleurquin, Galatasaray'ın savunma planıyla ilgili ise "Bana göre kilit nokta, Galatasaray'ın 35 metrelik bir alan içinde oynaması ve tüm takımın bir blok halinde hareket etmesidir." değerlendirmesinde bulundu.
"BARÇA GOLUM ÇOK ÖZELDİ"
2001 yılında Barcelona deplasmanında oynanan ve 2-2 sona eren Şampiyonlar Ligi maçında gol atan Fleurquin, o karşılaşmanın kariyerindeki özel anlardan biri olduğunu söyledi.
Fleurquin, "Çok iyi bir takıma sahip olan Barcelona karşısında öne geçtik ve o muhteşem stadyumda gol atma şansı da buldum. Soyunma odasından son derece motive bir şekilde ve o sahada harika bir sonuç alacağımıza inanarak çıktığımızı hatırlıyorum. Bu benim için çok özel bir anı çünkü büyükannem maçtan bir gün önce vefat etmişti ve o golü ona armağan etmiştim." ifadelerini kullandı.
OKAN BURUK'A ÖVGÜ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında da değerlendirmelerde bulunan Fleurquin, tecrübeli çalıştırıcıyı tarihin en iyi teknik direktörlerinden biri olarak nitelendirdi.
Fleurquin, "Okan Hoca, bence tarihteki en iyi antrenörlerden biri. Oyuncularına da aşıladığı bir kazanma zihniyetine sahip. Futbolcularıyla çok iyi anlaşıyor, onlarda saygı uyandırıyor ve takımı koşullara göre taktiksel olarak nasıl adapte edeceğini çok iyi biliyor. Bunu başarabilen çok fazla antrenör yok." dedi.
"TARAFTAR EN BÜYÜK GÜÇ"
Galatasaray taraftarının takıma verdiği desteğin önemine de değinen Fleurquin, sarı-kırmızılı taraftarların kendisi için İstanbul'dan götürdüğü en güzel hatıranın bu destek olduğunu söyledi.
Fleurquin, "Taraftarların desteği, İstanbul'dan yanımda götürdüğüm en güzel hatıra." ifadelerini kullandı.
"KALBİM GALATASARAY'DAN YANA"
Barcelona karşılaşmasıyla ilgili gönlündeki tarafı da açıklayan Fleurquin, Galatasaray'ın kazanmasını istediğini belirtti.
Uruguaylı eski futbolcu, "Kalbim elbette Galatasaray'dan yana; kazanmalarını umarak Uruguay'dan heyecanla izleyeceğim." dedi.