Anadolu Efes, EuroLeague'de Olympiakos'a konuk oluyor

Anadolu Efes, EuroLeague'in 4. haftasında 9 Ekim Cuma günü deplasmanda Olympiakos ile karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Ekim 2026 11:54
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Anadolu Efes, EuroLeague'de Olympiakos'a konuk oluyor
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Anadolu Efes Basketbol Takımı, EuroLeague'in 4. haftasında 9 Ekim Cuma günü Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sunela Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.15'te başlayacak.

EuroLeague'de geride kalan 3 haftada 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, Olympiakos karşısında ikinci galibiyetini arayacak.

Yunanistan temsilcisi ise ilk 3 haftada 2 galibiyet ve 1 yenilgi aldı.

AVRUPA'DA 917. MAÇ

Anadolu Efes, Olympiakos karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 917. kez sahaya çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında bugüne kadar oynadığı 916 karşılaşmada 507 galibiyet ve 409 mağlubiyet yaşadı.

EUROLEAGUE'DE 669. SINAV

2001-2002 sezonundan itibaren EuroLeague'de mücadele eden Anadolu Efes, organizasyondaki 669. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlılar, EuroLeague'de geride kalan 668 karşılaşmanın 350'sini kazanırken 318'inden mağlubiyetle ayrıldı.

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