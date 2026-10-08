Anadolu Efes, EuroLeague'de Olympiakos'a konuk oluyor

Anadolu Efes Basketbol Takımı, EuroLeague'in 4. haftasında 9 Ekim Cuma günü Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sunela Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.15'te başlayacak.
EuroLeague'de geride kalan 3 haftada 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, Olympiakos karşısında ikinci galibiyetini arayacak.
Yunanistan temsilcisi ise ilk 3 haftada 2 galibiyet ve 1 yenilgi aldı.
AVRUPA'DA 917. MAÇ
Anadolu Efes, Olympiakos karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 917. kez sahaya çıkacak.
Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında bugüne kadar oynadığı 916 karşılaşmada 507 galibiyet ve 409 mağlubiyet yaşadı.
EUROLEAGUE'DE 669. SINAV
2001-2002 sezonundan itibaren EuroLeague'de mücadele eden Anadolu Efes, organizasyondaki 669. maçına çıkacak.
Lacivert-beyazlılar, EuroLeague'de geride kalan 668 karşılaşmanın 350'sini kazanırken 318'inden mağlubiyetle ayrıldı.
EuroLeague'de geride kalan 3 haftada 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, Olympiakos karşısında ikinci galibiyetini arayacak.
Yunanistan temsilcisi ise ilk 3 haftada 2 galibiyet ve 1 yenilgi aldı.
AVRUPA'DA 917. MAÇ
Anadolu Efes, Olympiakos karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 917. kez sahaya çıkacak.
Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında bugüne kadar oynadığı 916 karşılaşmada 507 galibiyet ve 409 mağlubiyet yaşadı.
EUROLEAGUE'DE 669. SINAV
2001-2002 sezonundan itibaren EuroLeague'de mücadele eden Anadolu Efes, organizasyondaki 669. maçına çıkacak.
Lacivert-beyazlılar, EuroLeague'de geride kalan 668 karşılaşmanın 350'sini kazanırken 318'inden mağlubiyetle ayrıldı.