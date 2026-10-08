İtalya'da Issa Doumbia tartışması: 'Verratti'yi hatırlatıyor'

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, UEFA Uluslar Ligi'ndeki maçlarda Sporting forması giyen Issa Doumbia'yı da kadroya dahil etti. 22 yaşındaki genç orta saha oyuncusu, Uluslar Ligi'nde forma giydi ve İtalya Milli Takımı ile ilk kez sahaya çıktı.
İTALYA'DA GÜNDEM OLDU Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Doumbia, UEFA Uluslar Ligi'nde başarılı bir performans ortaya koydu. Genç oyuncunun bu performansı, İtalyan medyası tarafından masaya yatırıldı.
İtalyan basını, Sporting'in yaz transfer döneminde Doumbia için 20 milyon euro'luk bir yatırım yaptığını (Serie A'ya yeni yükselen Venezia'dan transfer edildi) ve genç oyuncunun nasıl İtalya'dan büyük bir takıma gitmediğini masaya yatırdı.
İtalya Milli Takımı'nın eski teknik direktörlerinden Cesare Prandelli de Doumbia ile ilgili görüşlerini aktardı.
PRANDELLI'DEN AÇIKLAMA
Prandelli, "Neden biliyor musunuz? Çünkü katı oyun sistemlerinin esiriyiz çünkü onun birisi onun belirli takımlarda oynayamayacağını düşündü." diye konuştu.
"MANCINI'Yİ TEBRİK EDERİM"
Sözlerine devam eden İtalyan teknik adam, "Doumbia orta sahanın tüm pozisyonlarında, kanatlarda ve ofansif olarak oynayabiliyor. Güçlü bir oyuncu. Bana Verratti'yi hatırlatıyor." sözlerini sarf etti.
Verratti'yi Serie B ekibi Pescara'da oynarken İtalya Milli Takımı'na davet eden ilk teknik direktör olan Prandelli, "Verratti henüz Pescara formasıyla Serie B'de oynarken onu kadroya çağırdım. Basın toplantısında, "Burada bir yetenek olduğunu fark eden İtalyan kulübü var mı?" diye sordum. Kimse cevap vermedi ve Verratti, Paris Saint-Germain'e transfer oldu. Eğer Sporting, Doumbia'ya bir yatırım yaptıysa bunu sorgulamak gerekiyor. Mancini'yi tebrik ederim." dedi.
Issa Doumbia, geride bıraktığımız yaz transfer döneminde imza attığı Sporting Lizbon'da 8 maçta forma buldu ve 1 asist yaptı.
İTALYA'DA GÜNDEM OLDU Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Doumbia, UEFA Uluslar Ligi'nde başarılı bir performans ortaya koydu. Genç oyuncunun bu performansı, İtalyan medyası tarafından masaya yatırıldı.
İtalyan basını, Sporting'in yaz transfer döneminde Doumbia için 20 milyon euro'luk bir yatırım yaptığını (Serie A'ya yeni yükselen Venezia'dan transfer edildi) ve genç oyuncunun nasıl İtalya'dan büyük bir takıma gitmediğini masaya yatırdı.
İtalya Milli Takımı'nın eski teknik direktörlerinden Cesare Prandelli de Doumbia ile ilgili görüşlerini aktardı.
PRANDELLI'DEN AÇIKLAMA
Prandelli, "Neden biliyor musunuz? Çünkü katı oyun sistemlerinin esiriyiz çünkü onun birisi onun belirli takımlarda oynayamayacağını düşündü." diye konuştu.
"MANCINI'Yİ TEBRİK EDERİM"
Sözlerine devam eden İtalyan teknik adam, "Doumbia orta sahanın tüm pozisyonlarında, kanatlarda ve ofansif olarak oynayabiliyor. Güçlü bir oyuncu. Bana Verratti'yi hatırlatıyor." sözlerini sarf etti.
Verratti'yi Serie B ekibi Pescara'da oynarken İtalya Milli Takımı'na davet eden ilk teknik direktör olan Prandelli, "Verratti henüz Pescara formasıyla Serie B'de oynarken onu kadroya çağırdım. Basın toplantısında, "Burada bir yetenek olduğunu fark eden İtalyan kulübü var mı?" diye sordum. Kimse cevap vermedi ve Verratti, Paris Saint-Germain'e transfer oldu. Eğer Sporting, Doumbia'ya bir yatırım yaptıysa bunu sorgulamak gerekiyor. Mancini'yi tebrik ederim." dedi.
Issa Doumbia, geride bıraktığımız yaz transfer döneminde imza attığı Sporting Lizbon'da 8 maçta forma buldu ve 1 asist yaptı.