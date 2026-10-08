McTominay için Real Madrid iddiası!

Napoli'de Scott McTominay'ın geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor. İtalyan basınında yer alan habere göre Napoli ile İskoç orta saha oyuncusu arasında yeni sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlanamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE REAL MADRID DEVREDE
Napoli'nin McTominay ile sözleşme yenileme görüşmelerinde henüz istediği anlaşmayı sağlayamadığı belirtilirken, Real Madrid'in de gelişmeleri takip ettiği aktarıldı.
İspanyol devinin, Napoli ile McTominay arasındaki görüşmelerin sonucunu beklediği ve olası gelişmelerde transfer için devreye girebileceği ifade edildi.
Napoli'nin McTominay ile sözleşme yenileme görüşmelerinde henüz istediği anlaşmayı sağlayamadığı belirtilirken, Real Madrid'in de gelişmeleri takip ettiği aktarıldı.
İspanyol devinin, Napoli ile McTominay arasındaki görüşmelerin sonucunu beklediği ve olası gelişmelerde transfer için devreye girebileceği ifade edildi.