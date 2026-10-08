McTominay için Real Madrid iddiası!

Napoli'nin Scott McTominay ile yeni sözleşme konusunda henüz anlaşmaya varamadığı ve Real Madrid'in de İskoç futbolcuyu takip ettiği öne sürüldü.

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calendar 08 Ekim 2026 15:57 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2026 15:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
McTominay için Real Madrid iddiası!
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Napoli'de Scott McTominay'ın geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor. İtalyan basınında yer alan habere göre Napoli ile İskoç orta saha oyuncusu arasında yeni sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlanamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla REAL MADRID DEVREDE

Napoli'nin McTominay ile sözleşme yenileme görüşmelerinde henüz istediği anlaşmayı sağlayamadığı belirtilirken, Real Madrid'in de gelişmeleri takip ettiği aktarıldı.

İspanyol devinin, Napoli ile McTominay arasındaki görüşmelerin sonucunu beklediği ve olası gelişmelerde transfer için devreye girebileceği ifade edildi.

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