Bologna, Matteo Darmian'ı kadrosuna kattı

Bologna, savunma oyuncusu Matteo Darmian ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Ekim 2026 19:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Bologna, Matteo Darmian'ı kadrosuna kattı
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Bologna, deneyimli savunma oyuncusu Matteo Darmian ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzaladığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Milan altyapısında yetişen 1989 doğumlu futbolcu; Torino, Manchester United, Parma ve Inter'de forma giydi.

Savunmanın farklı bölgelerinde görev yapabilen Darmian, İtalya Milli Takımı'nda da 40'ın üzerinde maça çıktı.



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