Bologna, Matteo Darmian'ı kadrosuna kattı

Bologna, deneyimli savunma oyuncusu Matteo Darmian ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzaladığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Milan altyapısında yetişen 1989 doğumlu futbolcu; Torino, Manchester United, Parma ve Inter'de forma giydi.
Savunmanın farklı bölgelerinde görev yapabilen Darmian, İtalya Milli Takımı'nda da 40'ın üzerinde maça çıktı.
Savunmanın farklı bölgelerinde görev yapabilen Darmian, İtalya Milli Takımı'nda da 40'ın üzerinde maça çıktı.