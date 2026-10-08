Vincent Kompany'den Michael Olise'ye büyük övgü

Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, Michael Olise ile ilgili konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fransız yıldıza övgü dolu ifadeler kullanan Kompany, "Michael Olise'nin yeteneğine sahip bir oyuncunun her zaman başarıya ulaşacağına ve kaçınılmaz olarak en iyilerden biri olacağına inanıyorum." dedi.
Sözlerine devam eden Belçikalı teknik adam, "Sadece yeteneği değil, zihniyeti ve detaylara olan dikkati de önemli. Diğerlerinin gözden kaçırabileceği şeyleri her zaman fark ediyor. Bu, antrenmanlarda bile hemen kendini gösteriyor. İşte bu sayede şimdiden dünya futbolunda özel bir oyuncu haline geldi." diye konuştu.
Genç teknik adam, bu sözlerinin ardından gelen, "Olise şimdiden dünya klasında bir oyuncu mu?" sorusuna ise, "Evet, kesinlikle! Hiç şüphesiz öyle." yanıtını verdi.
Sözlerine devam eden Kompany, "Ancak bu durumda ve bu tür oyuncularla çalışırken bir teknik direktör için en önemli şey –Bunu sadece kendi teknik direktörlük deneyimimden değil, aynı takımda bu tür oyuncularla birlikte oynadığım deneyimimden de söylüyorum– artık sürekli övgü almadıkları bir ortamda bile başarıya olan açlıklarını korumalarıdır." diye konuştu.
Bayern Münih'te bu sezon 7 maçta süre bulan 24 yaşındaki Olise, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.
Sözlerine devam eden Belçikalı teknik adam, "Sadece yeteneği değil, zihniyeti ve detaylara olan dikkati de önemli. Diğerlerinin gözden kaçırabileceği şeyleri her zaman fark ediyor. Bu, antrenmanlarda bile hemen kendini gösteriyor. İşte bu sayede şimdiden dünya futbolunda özel bir oyuncu haline geldi." diye konuştu.
Genç teknik adam, bu sözlerinin ardından gelen, "Olise şimdiden dünya klasında bir oyuncu mu?" sorusuna ise, "Evet, kesinlikle! Hiç şüphesiz öyle." yanıtını verdi.
Sözlerine devam eden Kompany, "Ancak bu durumda ve bu tür oyuncularla çalışırken bir teknik direktör için en önemli şey –Bunu sadece kendi teknik direktörlük deneyimimden değil, aynı takımda bu tür oyuncularla birlikte oynadığım deneyimimden de söylüyorum– artık sürekli övgü almadıkları bir ortamda bile başarıya olan açlıklarını korumalarıdır." diye konuştu.
Bayern Münih'te bu sezon 7 maçta süre bulan 24 yaşındaki Olise, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.