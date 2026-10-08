Toni Kroos teknik direktörlük yolunda

Real Madrid'in eski yıldızı Toni Kroos, teknik direktörlük için ilk adımı atmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İspanyol basınından AS'ta yer alan habre göre, Alman isim, 2027-2028 sezonunda profesyonel futbolculara yönelik düzenlenecek antrenörlük kursuna katılmak istediğini İspanya Futbol Federasyonu'na iletti.
Boadilla'daki akademisinde genç oyuncuların gelişimine katkı sağlayan Kroos, kariyerinin yeni döneminde adım adım ilerlemek istiyor.
Öte yandan Real Madrid'in geçtiğimiz ilkbaharda kulüp bünyesine dönmesi için görüştüğü Kroos'la henüz somut bir görev üzerinde anlaşma sağlanmadı. Alman yıldızın gelecekte kulübe dönme ihtimali ise devam ediyor.
Boadilla'daki akademisinde genç oyuncuların gelişimine katkı sağlayan Kroos, kariyerinin yeni döneminde adım adım ilerlemek istiyor.
Öte yandan Real Madrid'in geçtiğimiz ilkbaharda kulüp bünyesine dönmesi için görüştüğü Kroos'la henüz somut bir görev üzerinde anlaşma sağlanmadı. Alman yıldızın gelecekte kulübe dönme ihtimali ise devam ediyor.