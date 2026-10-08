Brezilya'da lisans skandalı! Alex de Souza ve Felipe Melo da listede

Brezilya futbolu yeni bir skandalla sarsıldı. Flamengo ve Palmeiras formalarını da giyen eski Arjantinli milli futbolcu Alejandro Mancuso'nun, normal şartlarda yaklaşık üç yıl süren antrenörlük eğitimini tamamlamadan lisans sattığı iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Brezilya merkezli UOL'ün iki yıl süren araştırmasına göre PRO, A, B ve C kategorilerindeki antrenörlük belgeleri yaklaşık 10 gün içinde teslim ediliyordu.
Haberde adı geçenler arasında eski Porto oyuncusu Thiago Silva, Sporting'de forma giyen ve Ronaldinho'nun ağabeyi olan Roberto Assis ile eski Benfica oyuncusu Diego Souza da yer aldı.
MELO, ALEX DE SOUZA, LUGANO...
Felipe Melo, Diego Lugano, Dejan Petkovic, Roberto Carlos, Paolo Guerrero, Luiz Gustavo, Alex de Souza ve Paulinho da söz konusu sistemle bağlantılı olarak adı geçen isimler arasında bulunuyor.
YAKLAŞIK 18 BİN EURO KARŞILIĞINDA LİSANS
UOL'ün araştırmasına göre Mancuso, henüz futbolculuk kariyerlerini sürdüren isimlerle iletişime geçiyor ve Arjantin Futbol Federasyonu'nu temsil ettiğini söylüyordu.
Mancuso'nun, yaklaşık 18 bin euro ödenmesi halinde sürecin hızlandırılacağını ve eğitimin tamamına katılmanın gerekmeyeceğini vadettiği öne sürüldü.
Eski Arjantinli futbolcunun, görüştüğü isimleri ikna etmek için, "Hayatınız boyunca futbol oynadınız, üç yıllık kursa mı ihtiyacınız var?" ifadelerini kullandığı belirtildi.
UOL'ün yayımladığı ses kayıtlarında, bir dönem Diego Maradona'nın yardımcılığını da yapan Mancuso'nun şu sözleri yer aldı:
"Neredeyse üç yıl süren normal kursumuz var. Bir de dört lisansın, kartın ve diplomanın bir hafta ya da en fazla 10 gün içinde verildiği hızlandırılmış kursumuz var."
UOL, Mancuso'nun iletişime geçtiği bir futbolcunun şüphelenmesinin ardından konuyla ilgili araştırmaya başladı.
MANCUSO İDDİALARI REDDETTİ
UOL'ün ulaştığı Mancuso, hakkındaki iddiaları reddetti.
Mancuso, "Bunları onlara sormalısınız. Bana nasıl yapıldığını sorarlarsa sadece yardımcı oluyorum, bundan başka bir şey yapmıyorum." açıklamasında bulundu.
Thiago Silva ise temsilcileri aracılığıyla yaptığı açıklamada, vad edildiği şekilde gerçekleşmeyen kurslar için ödeme yaptığını doğruladı.
Brezilyalı futbolcuya sertifikaların ulaştığı, ancak belgelerin gerçekliğini doğrulayamadığı için bunları hiçbir zaman kullanmadığı belirtildi.
Arjantin Futbol Antrenörleri Birliği (ATFA) ise Mancuso'nun kurumu temsil etmek için hiçbir zaman yetkilendirilmediğini açıkladı. Kurum, söz konusu belgelerin tamamının sahte olduğunu bildirdi.
DIEGO SOUZA: "SONUÇLARINDAN ÇOK KORKUYORUM"
Skandalda adı geçen Diego Souza ve Felipe Melo, yaşadıkları süreci açıkça anlattı.
Benfica ile sözleşmesi bulunmasına rağmen Portekiz ekibinde hiçbir resmi maça çıkmayan Diego Souza, büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını ve endişeli olduğunu söyledi.
Diego Souza, Mancuso ile yaptığı görüşmeyi şu sözlerle aktardı:
"Tanınmış sporcular için temin edebildiği bir lisans olduğunu, bunun her yerde çalışma hakkı vereceğini söyledi. Futbolu bıraktığımda bu lisans sayesinde futbolun içinde kalabilecektim. Tırnak içinde söylüyorum, bu 'ayrıcalıktan' yararlanmaya karar verdim. O dönemde futbolda çalışmayı, antrenör olmayı ya da benzeri bir şeyi düşünmüyordum bile. Daha çok hazırlıklı olmak ve bunu bir fırsat olarak elimde bulundurmak istiyordum."
Brezilyalı eski futbolcu, açıklamalarına şöyle devam etti:
"Bu durum beni çok üzdü. Gerçekten çok ama çok üzüldüm. Mancuso gibi önemli, bu kadar başarı elde etmiş biri bizi neden böyle bir duruma sokar? Sonuçlarından çok korkuyorum. Çünkü ben asla belge sahteciliği gibi bir işe girmezdim. Kazandığım onca şeyden sonra, bana her şeyi veren bir mesleğin içinde yanlış bir şey yapmak mı? Böyle bir şeyi asla düşünemezdim. Bu durumu düzeltmek için ne gerekiyorsa yapacağım. Çalışabilmek için meselenin çözülmesini istiyorum. Bunu yapan kişinin, yaptıklarının hesabını vermesini istiyorum."
FELIPE MELO PARASINI GERİ ALDI
Felipe Melo ise süreçten şüphelenmeye başlamasının ardından ödediği parayı geri almayı başardığını açıkladı.
UOL'e konuşan Melo, şunları söyledi:
"Yüz yüze dersleri sormaya başladığımda ve Mancuso bir türlü tarih belirlemediğinde lisansların sahte olabileceğini düşündüm. 'Burada bir yanlışlık var' dedim. İlk yaptığım şey, bunları sosyal medya hesaplarımdan kaldırmak oldu. Kendimi ATFA üyesi olarak gösteriyordum, değil mi? Ardından paramı geri istedim. Pek çok kişiden farklı olarak bunu başardım."
Habere göre Mancuso, kursiyerlerin çevrim içi dersler dahil hiçbir eğitime katılmasının gerekmediğini söylüyordu. Yalnızca kursun son derslerine gelmeleri, fotoğraf çektirmeleri ve lisanslarını teslim almaları gerektiğini belirtiyordu.
Ancak Felipe Melo için bu aşama da gerçekleşmedi. Brezilyalı futbolcu, bir Libertadores maçının ardından, kurs notlarının da yer aldığı bütün belgeleri elden teslim aldı.
Melo, şüphelerinin nasıl arttığını şu sözlerle anlattı:
"Devamlılık ya da ders kayıtlarını düşünmedim bile. Bana garip gelen şey, kararlaştırıldığı gibi fotoğraf çektirmeden veya oraya gitmeden lisansı almamdı. İşte o zaman alarm zilleri çalmaya başladı: 'Fotoğraf çektirmem, hiçbir şey yapmam gerekmiyorsa burada bir yanlışlık var demektir."
2025'TEKİ POLİS BASKINIYLA ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI
Olay, 2025 yılında gerçekleştirilen bir polis baskınının ardından kamuoyuna yansımaya başladı.
Baskında, ATFA'daki görevinden daha önce ayrılmış bir yöneticinin imzasını taşıyan çok sayıda lisans bulundu.
UOL'ün iki yıl süren araştırmasını yayımlamasıyla birlikte, futbol dünyasının tanınmış isimlerinin de adının geçtiği iddiaların ayrıntıları gün yüzüne çıktı.
Haberde adı geçenler arasında eski Porto oyuncusu Thiago Silva, Sporting'de forma giyen ve Ronaldinho'nun ağabeyi olan Roberto Assis ile eski Benfica oyuncusu Diego Souza da yer aldı.
MELO, ALEX DE SOUZA, LUGANO...
Felipe Melo, Diego Lugano, Dejan Petkovic, Roberto Carlos, Paolo Guerrero, Luiz Gustavo, Alex de Souza ve Paulinho da söz konusu sistemle bağlantılı olarak adı geçen isimler arasında bulunuyor.
YAKLAŞIK 18 BİN EURO KARŞILIĞINDA LİSANS
UOL'ün araştırmasına göre Mancuso, henüz futbolculuk kariyerlerini sürdüren isimlerle iletişime geçiyor ve Arjantin Futbol Federasyonu'nu temsil ettiğini söylüyordu.
Mancuso'nun, yaklaşık 18 bin euro ödenmesi halinde sürecin hızlandırılacağını ve eğitimin tamamına katılmanın gerekmeyeceğini vadettiği öne sürüldü.
Eski Arjantinli futbolcunun, görüştüğü isimleri ikna etmek için, "Hayatınız boyunca futbol oynadınız, üç yıllık kursa mı ihtiyacınız var?" ifadelerini kullandığı belirtildi.
UOL'ün yayımladığı ses kayıtlarında, bir dönem Diego Maradona'nın yardımcılığını da yapan Mancuso'nun şu sözleri yer aldı:
"Neredeyse üç yıl süren normal kursumuz var. Bir de dört lisansın, kartın ve diplomanın bir hafta ya da en fazla 10 gün içinde verildiği hızlandırılmış kursumuz var."
UOL, Mancuso'nun iletişime geçtiği bir futbolcunun şüphelenmesinin ardından konuyla ilgili araştırmaya başladı.
MANCUSO İDDİALARI REDDETTİ
UOL'ün ulaştığı Mancuso, hakkındaki iddiaları reddetti.
Mancuso, "Bunları onlara sormalısınız. Bana nasıl yapıldığını sorarlarsa sadece yardımcı oluyorum, bundan başka bir şey yapmıyorum." açıklamasında bulundu.
Thiago Silva ise temsilcileri aracılığıyla yaptığı açıklamada, vad edildiği şekilde gerçekleşmeyen kurslar için ödeme yaptığını doğruladı.
Brezilyalı futbolcuya sertifikaların ulaştığı, ancak belgelerin gerçekliğini doğrulayamadığı için bunları hiçbir zaman kullanmadığı belirtildi.
Arjantin Futbol Antrenörleri Birliği (ATFA) ise Mancuso'nun kurumu temsil etmek için hiçbir zaman yetkilendirilmediğini açıkladı. Kurum, söz konusu belgelerin tamamının sahte olduğunu bildirdi.
DIEGO SOUZA: "SONUÇLARINDAN ÇOK KORKUYORUM"
Skandalda adı geçen Diego Souza ve Felipe Melo, yaşadıkları süreci açıkça anlattı.
Benfica ile sözleşmesi bulunmasına rağmen Portekiz ekibinde hiçbir resmi maça çıkmayan Diego Souza, büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını ve endişeli olduğunu söyledi.
Diego Souza, Mancuso ile yaptığı görüşmeyi şu sözlerle aktardı:
"Tanınmış sporcular için temin edebildiği bir lisans olduğunu, bunun her yerde çalışma hakkı vereceğini söyledi. Futbolu bıraktığımda bu lisans sayesinde futbolun içinde kalabilecektim. Tırnak içinde söylüyorum, bu 'ayrıcalıktan' yararlanmaya karar verdim. O dönemde futbolda çalışmayı, antrenör olmayı ya da benzeri bir şeyi düşünmüyordum bile. Daha çok hazırlıklı olmak ve bunu bir fırsat olarak elimde bulundurmak istiyordum."
Brezilyalı eski futbolcu, açıklamalarına şöyle devam etti:
"Bu durum beni çok üzdü. Gerçekten çok ama çok üzüldüm. Mancuso gibi önemli, bu kadar başarı elde etmiş biri bizi neden böyle bir duruma sokar? Sonuçlarından çok korkuyorum. Çünkü ben asla belge sahteciliği gibi bir işe girmezdim. Kazandığım onca şeyden sonra, bana her şeyi veren bir mesleğin içinde yanlış bir şey yapmak mı? Böyle bir şeyi asla düşünemezdim. Bu durumu düzeltmek için ne gerekiyorsa yapacağım. Çalışabilmek için meselenin çözülmesini istiyorum. Bunu yapan kişinin, yaptıklarının hesabını vermesini istiyorum."
FELIPE MELO PARASINI GERİ ALDI
Felipe Melo ise süreçten şüphelenmeye başlamasının ardından ödediği parayı geri almayı başardığını açıkladı.
UOL'e konuşan Melo, şunları söyledi:
"Yüz yüze dersleri sormaya başladığımda ve Mancuso bir türlü tarih belirlemediğinde lisansların sahte olabileceğini düşündüm. 'Burada bir yanlışlık var' dedim. İlk yaptığım şey, bunları sosyal medya hesaplarımdan kaldırmak oldu. Kendimi ATFA üyesi olarak gösteriyordum, değil mi? Ardından paramı geri istedim. Pek çok kişiden farklı olarak bunu başardım."
Habere göre Mancuso, kursiyerlerin çevrim içi dersler dahil hiçbir eğitime katılmasının gerekmediğini söylüyordu. Yalnızca kursun son derslerine gelmeleri, fotoğraf çektirmeleri ve lisanslarını teslim almaları gerektiğini belirtiyordu.
Ancak Felipe Melo için bu aşama da gerçekleşmedi. Brezilyalı futbolcu, bir Libertadores maçının ardından, kurs notlarının da yer aldığı bütün belgeleri elden teslim aldı.
Melo, şüphelerinin nasıl arttığını şu sözlerle anlattı:
"Devamlılık ya da ders kayıtlarını düşünmedim bile. Bana garip gelen şey, kararlaştırıldığı gibi fotoğraf çektirmeden veya oraya gitmeden lisansı almamdı. İşte o zaman alarm zilleri çalmaya başladı: 'Fotoğraf çektirmem, hiçbir şey yapmam gerekmiyorsa burada bir yanlışlık var demektir."
2025'TEKİ POLİS BASKINIYLA ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI
Olay, 2025 yılında gerçekleştirilen bir polis baskınının ardından kamuoyuna yansımaya başladı.
Baskında, ATFA'daki görevinden daha önce ayrılmış bir yöneticinin imzasını taşıyan çok sayıda lisans bulundu.
UOL'ün iki yıl süren araştırmasını yayımlamasıyla birlikte, futbol dünyasının tanınmış isimlerinin de adının geçtiği iddiaların ayrıntıları gün yüzüne çıktı.