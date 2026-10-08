Donovan Mitchell, takım arkadaşı James Harden'ın şampiyonluk kazanamadığı için hak ettiği takdiri görmediğini savundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Çarşamba günü gazetecilere konuşan Mitchell'e, NBA'deki 18. yılını geçiren Harden'ın etkisi ve yüksek seviyede oynamayı sürdürmesi soruldu.
Mitchell, Harden'ın tüm zamanların en büyük oyuncularıyla aynı kategoride anılmamasının temel nedeninin şampiyonluk tartışması olduğunu belirtti:
"Onun o seviyede konuşulmamasının tek nedeni şampiyonluk meselesi. Ama ben, yanında bulunduğum zamanlardan beri onun ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu hep biliyordum."
Harden'la aynı takımda olmanın bu düşüncesini daha da güçlendirdiğini söyleyen Mitchell, tecrübeli yıldızın kamp boyunca ortaya koyduğu yaklaşımı övdü:
"Takım arkadaşı olduğunuzda bu, tamamen farklı bir seviyeye taşınıyor. Kampta onu görmek, grup üzerindeki etkisini, konuşmalarını, kazanma tutkusunu, yaptığı her şeyi bir amaç doğrultusunda yapmasını ve işinde en iyisi olmaya çalışmasını görmek..."
Cavaliers, Harden'ı şubat ayındaki takas döneminin son gününde Darius Garland karşılığında Los Angeles Clippers'tan kadrosuna katmış, ardından üç yıllığına 96,54 milyon dolarlık yeni sözleşme imzalamıştı.
Harden, geçtiğimiz sezon Clippers ve Cavaliers formalarıyla çıktığı toplam 70 maçta 23,6 sayı, 8 asist ve 4,8 ribaund ortalamaları yakaladı. Yıldız oyuncu, yüzde 43,4 saha içi ve yüzde 37,5 üçlük isabetiyle oynadı.
Mitchell, Harden'ın şampiyonluk kazanamamasının yalnızca bireysel performansıyla açıklanamayacağını vurguladı:
"Bence bir şeyi her gün görmeden tam olarak anlayamazsınız. Evet, şampiyonluk kazanmadı ama bir sakatlık, küçücük bir fark onu final oynamaktan alıkoydu, değil mi?"
Mitchell, Harden'ın play-off yolculuklarını etkileyen diğer koşulları da hatırlattı:
"Başka bir yıl da CP sakatlanmıştı, değil mi? Bunlar koşullarla ilgili şeyler. İşin içine giren çok fazla unsur var dostum. Bunun sadece onunla ilgili olduğunu düşünmüyorum."
Harden, kariyerindeki tek NBA Finali'ni 2012 yılında Oklahoma City Thunder formasıyla oynadı ancak henüz şampiyonluk kazanamadı.
Houston Rockets'ta 2017-18 sezonunun MVP'si seçilen yıldız oyuncu, 11 kez All-Star'a ve altı kez All-NBA birinci takımına seçildi.
Mitchell'e göre Harden'ın her gün ortaya koyduğu hazırlık ve çalışma isteği, kariyerini değerlendirirken şampiyonluk eksikliğinden daha anlamlı bir ölçüt sunuyor:
"Ne kadar aç olduğunu görüyorsunuz. Antrenmandan sonra hiç izliyor musunuz bilmiyorum ama kendisini geliştirmek için koşu bandına çıkıyor. Antrenmandan sonra merdiven koşuları yapıyor, çalışmalarda herkesi sorumluluk almaya zorluyor."
Mitchell, Harden'ın çalışma disiplininin Cavaliers oyuncularını da motive ettiğini söyledi:
"Ben çok sıkı çalıştığımı düşünüyorum ama bu bir rekabete dönüşüyor. Daha fazla çalışmaya, sürekli birbirinizi geçmeye uğraşıyorsunuz ve bu da grubun gelişmesine yardımcı oluyor."
Harden'ın tecrübesi, Cleveland'ın Mitchell liderliğindeki kadrosunu şampiyonluk adayına dönüştürme hedefinde önemli bir yer tutuyor.
Mitchell, temmuz ayında yeni bir maksimum sözleşme uzatmasına imza atarken Cavaliers, Peyton Watson'ı da kadrosuna kattı ve Mitchell, Harden, Evan Mobley ile Jarrett Allen etrafındaki çekirdeğini korudu.
Mitchell, Harden'ın tüm zamanların en büyük oyuncularıyla aynı kategoride anılmamasının temel nedeninin şampiyonluk tartışması olduğunu belirtti:
"Onun o seviyede konuşulmamasının tek nedeni şampiyonluk meselesi. Ama ben, yanında bulunduğum zamanlardan beri onun ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu hep biliyordum."
Harden'la aynı takımda olmanın bu düşüncesini daha da güçlendirdiğini söyleyen Mitchell, tecrübeli yıldızın kamp boyunca ortaya koyduğu yaklaşımı övdü:
"Takım arkadaşı olduğunuzda bu, tamamen farklı bir seviyeye taşınıyor. Kampta onu görmek, grup üzerindeki etkisini, konuşmalarını, kazanma tutkusunu, yaptığı her şeyi bir amaç doğrultusunda yapmasını ve işinde en iyisi olmaya çalışmasını görmek..."
Cavaliers, Harden'ı şubat ayındaki takas döneminin son gününde Darius Garland karşılığında Los Angeles Clippers'tan kadrosuna katmış, ardından üç yıllığına 96,54 milyon dolarlık yeni sözleşme imzalamıştı.
Harden, geçtiğimiz sezon Clippers ve Cavaliers formalarıyla çıktığı toplam 70 maçta 23,6 sayı, 8 asist ve 4,8 ribaund ortalamaları yakaladı. Yıldız oyuncu, yüzde 43,4 saha içi ve yüzde 37,5 üçlük isabetiyle oynadı.
Mitchell, Harden'ın şampiyonluk kazanamamasının yalnızca bireysel performansıyla açıklanamayacağını vurguladı:
"Bence bir şeyi her gün görmeden tam olarak anlayamazsınız. Evet, şampiyonluk kazanmadı ama bir sakatlık, küçücük bir fark onu final oynamaktan alıkoydu, değil mi?"
Mitchell, Harden'ın play-off yolculuklarını etkileyen diğer koşulları da hatırlattı:
"Başka bir yıl da CP sakatlanmıştı, değil mi? Bunlar koşullarla ilgili şeyler. İşin içine giren çok fazla unsur var dostum. Bunun sadece onunla ilgili olduğunu düşünmüyorum."
Harden, kariyerindeki tek NBA Finali'ni 2012 yılında Oklahoma City Thunder formasıyla oynadı ancak henüz şampiyonluk kazanamadı.
Houston Rockets'ta 2017-18 sezonunun MVP'si seçilen yıldız oyuncu, 11 kez All-Star'a ve altı kez All-NBA birinci takımına seçildi.
Mitchell'e göre Harden'ın her gün ortaya koyduğu hazırlık ve çalışma isteği, kariyerini değerlendirirken şampiyonluk eksikliğinden daha anlamlı bir ölçüt sunuyor:
"Ne kadar aç olduğunu görüyorsunuz. Antrenmandan sonra hiç izliyor musunuz bilmiyorum ama kendisini geliştirmek için koşu bandına çıkıyor. Antrenmandan sonra merdiven koşuları yapıyor, çalışmalarda herkesi sorumluluk almaya zorluyor."
Mitchell, Harden'ın çalışma disiplininin Cavaliers oyuncularını da motive ettiğini söyledi:
"Ben çok sıkı çalıştığımı düşünüyorum ama bu bir rekabete dönüşüyor. Daha fazla çalışmaya, sürekli birbirinizi geçmeye uğraşıyorsunuz ve bu da grubun gelişmesine yardımcı oluyor."
Harden'ın tecrübesi, Cleveland'ın Mitchell liderliğindeki kadrosunu şampiyonluk adayına dönüştürme hedefinde önemli bir yer tutuyor.
Mitchell, temmuz ayında yeni bir maksimum sözleşme uzatmasına imza atarken Cavaliers, Peyton Watson'ı da kadrosuna kattı ve Mitchell, Harden, Evan Mobley ile Jarrett Allen etrafındaki çekirdeğini korudu.