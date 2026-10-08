Romario'dan Jorge Jesus'a sert sözler!

Brezilya futbolunun efsane isimlerinden Romario, Cristiano Ronaldo'nun Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından milli takımdan ayrılmasını değerlendirdi.

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calendar 08 Ekim 2026 16:31
Haber: Sporx.com dış haberler
Romario'dan Jorge Jesus'a sert sözler!
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Brezilya'nın eski golcüsü Romario, Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'ndan ayrılmasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ronaldo'nun teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından takımdan ayrılmasını destekleyen Romario, tecrübeli yıldızın yaptığı tek hatanın Jesus'a daha sert tepki vermemesi olduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "BEN DE AYNI ŞEYİ YAPARDIM"

Cristiano Ronaldo'nun kendisine değer verilmediğini hissettiğini belirten Romario, "Bence Ronaldo bir hata yaptı... Çünkü o durumda kendisini değersiz hissetti, hiç önemli değilmiş gibi hissetti ve ayrıldı. Ben de aynısını yapardım." ifadelerini kullandı.

"ÖNCE CEHENNEME GİT DEMELİYDİ"

Romario, Ronaldo'nun takımdan ayrılmadan önce Jorge Jesus'a daha sert tepki vermesi gerektiğini savundu.

Brezilyalı efsane, "Ama ayrılmadan önce ona (Jorge Jesus) cehenneme gitmesini söylerdim! Sonra da ayrılırdım, aynen böyle. Hatası bu değil miydi? İşte tam olarak hatası buydu; o adama cehenneme gitmesini söylemedi!" şeklinde konuştu.

Romario'nun bu sözleri, katıldığı Charla podcastinde gündeme geldi.

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