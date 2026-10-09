TFF'de kritik zirve! İşte masadaki 3 konu

Türk futbolunda son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi.
TFF Yönetim Kurulu, olağanüstü seçim ihtimali başta olmak üzere Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığı ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın geleceğini görüşmek üzere bugün toplanacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Berlin'de bulunan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bugün İstanbul'a dönecek. Federasyonda yapılacak yönetim kurulu toplantısı ise saat 14.00'te başlayacak.
ÜÇ KRİTİK BAŞLIK MASADA
Toplantıda MHK başkanlığındaki son durum, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın geleceği ve TFF'de seçimli olağanüstü genel kurula gidilip gidilmeyeceği ele alınacak.
HAKEMLER SORUŞTURMASI GÜNDEMDE
"Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında, aralarında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında hakem Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel de cezaevine gönderilmişti.
YÖNETİMDE SEÇİM AYRILIĞI
TFF Yönetim Kurulu üyelerinin büyük çoğunluğunun seçimli genel kurula gidilmesini istediği öne sürülürken, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ise görevine devam etme düşüncesinde olduğu belirtiliyor. Bugünkü toplantıda federasyonun geleceğine ilişkin önemli kararların gündeme gelmesi bekleniyor.
TFF Yönetim Kurulu, olağanüstü seçim ihtimali başta olmak üzere Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığı ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın geleceğini görüşmek üzere bugün toplanacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Berlin'de bulunan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bugün İstanbul'a dönecek. Federasyonda yapılacak yönetim kurulu toplantısı ise saat 14.00'te başlayacak.
ÜÇ KRİTİK BAŞLIK MASADA
Toplantıda MHK başkanlığındaki son durum, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın geleceği ve TFF'de seçimli olağanüstü genel kurula gidilip gidilmeyeceği ele alınacak.
HAKEMLER SORUŞTURMASI GÜNDEMDE
"Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında, aralarında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında hakem Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel de cezaevine gönderilmişti.
YÖNETİMDE SEÇİM AYRILIĞI
TFF Yönetim Kurulu üyelerinin büyük çoğunluğunun seçimli genel kurula gidilmesini istediği öne sürülürken, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ise görevine devam etme düşüncesinde olduğu belirtiliyor. Bugünkü toplantıda federasyonun geleceğine ilişkin önemli kararların gündeme gelmesi bekleniyor.