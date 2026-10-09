Fenerbahçe'de Asensio müjdesi! Hücumun organizatörü olacak

Trendyol Süper Lig'de verilen milli aranın sona ermesiyle birlikte deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe mücadelenin hazırlıklarına devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ASENSIO GERİ DÖNDÜ
Sarı-lacivertlilerde yaklaşık 2 aydır sahalardan uzak kalan yıldız oyuncu Marco Asensio, milli arayı oldukça iyi geçirdi ve sakatlığını tamamen atlattı.
ORGANİZATÖR OLACAK
Fenerbahçe, milli aradan önceki son lig maçında Eyüpspor karşısında 8-0'la gövde gösterisi yaptı. Ancak onun öncesinde Sarı-Lacivertliler, organize hücumlarda ve skor üretme konusunda fazlasıyla zorlandı.
Asensio'nun dönüşü, İsmail Kartal'ın oyun planındaki son eksik parçanın tamamlanması anlamına geliyor.
İspanyol yıldız, 10 numara pozisyonundaki yerine yerleşecek ve saha içinde Fenerbahçe hücumlarının organizatörü olacak.
PERFORMANSLARI ARTTIRACAK
İsmail Kartal'ın öğrencisinden tek beklentisi skor katkısı yapması değil. Tecrübeli teknik adam, Asensio ile birlikte hücum hattındaki diğer yıldızların performansının da artacağına inanıyor.
Kartal, İspanyol yıldızın hücum organizasyonlarında dümene geçmesiyle birlikte Greenwood, Kerem, Muriqi ve Lukaku gibi isimlerin artık çok daha etkili bir oyun sergileyeceklerini düşünüyor.
Sarı-lacivertlilerde yaklaşık 2 aydır sahalardan uzak kalan yıldız oyuncu Marco Asensio, milli arayı oldukça iyi geçirdi ve sakatlığını tamamen atlattı.
ORGANİZATÖR OLACAK
Fenerbahçe, milli aradan önceki son lig maçında Eyüpspor karşısında 8-0'la gövde gösterisi yaptı. Ancak onun öncesinde Sarı-Lacivertliler, organize hücumlarda ve skor üretme konusunda fazlasıyla zorlandı.
Asensio'nun dönüşü, İsmail Kartal'ın oyun planındaki son eksik parçanın tamamlanması anlamına geliyor.
İspanyol yıldız, 10 numara pozisyonundaki yerine yerleşecek ve saha içinde Fenerbahçe hücumlarının organizatörü olacak.
PERFORMANSLARI ARTTIRACAK
İsmail Kartal'ın öğrencisinden tek beklentisi skor katkısı yapması değil. Tecrübeli teknik adam, Asensio ile birlikte hücum hattındaki diğer yıldızların performansının da artacağına inanıyor.
Kartal, İspanyol yıldızın hücum organizasyonlarında dümene geçmesiyle birlikte Greenwood, Kerem, Muriqi ve Lukaku gibi isimlerin artık çok daha etkili bir oyun sergileyeceklerini düşünüyor.