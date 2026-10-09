Fenerbahçe'de doğru tercih Vedat Muriqi: Rakiplerini solladı

Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım'ın ilk transferi olan Vedat Muriqi, 15.5 milyon Euro'luk yatırımının hakkını veriyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yaz başında yaşadığı sakatlığa rağmen sahalara güçlü dönen Vedat, kariyerinin en iyi başlangıcına imza attı.
6 sene sonra geri geldiği sarı-lacivertli takımda ikinci baharını yaşayan Kosovalı santrfor, sezon başında listede yer alan Ollie Watkins, Serhou Guirassy ve Alexander Sörloth'u performansıyla geride bıraktı.
Bu sezon sakatlığından dolayı 3 maçta forma giyemeyen Muriqi, Fenerbahçe'de toplamda 8 gollük (7 gol-1 asist) katkı verdi.
3 MAÇ KAÇIRDI AMA YİNE DE GEÇTİ
Gündeme gelen Watkins; yeni takımı Al-Hilal'de 3 gol-2 asistle oynadı. Dortmund'da Guirassy; fileleri 4 kez havalandırıp, 2 gol pası verdi. Atletico Madrid'de oynayan Sörloth ise kas yaralanması sakatlığından kurtulamadı ve forma yüzü göremedi.
6 sene sonra geri geldiği sarı-lacivertli takımda ikinci baharını yaşayan Kosovalı santrfor, sezon başında listede yer alan Ollie Watkins, Serhou Guirassy ve Alexander Sörloth'u performansıyla geride bıraktı.
Bu sezon sakatlığından dolayı 3 maçta forma giyemeyen Muriqi, Fenerbahçe'de toplamda 8 gollük (7 gol-1 asist) katkı verdi.
3 MAÇ KAÇIRDI AMA YİNE DE GEÇTİ
Gündeme gelen Watkins; yeni takımı Al-Hilal'de 3 gol-2 asistle oynadı. Dortmund'da Guirassy; fileleri 4 kez havalandırıp, 2 gol pası verdi. Atletico Madrid'de oynayan Sörloth ise kas yaralanması sakatlığından kurtulamadı ve forma yüzü göremedi.