Kolombiya'nın patronu Davinson Sanchez

Galatasaray'ın Kolombiyalı savunmacısı Davinson Sanchez, milli takımda sergilediği performansla ülkesinin gündemine oturdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kolombiya'nın milli arada Meksika, Paraguay ve Peru ile oynadığı üç hazırlık karşılaşmasında da 90 dakika sahada kalan 30 yaşındaki stoper, Sofascore verilerine göre takımının en yüksek puan alan futbolcusu oldu. Sanchez, 7.43'lük ortalamasıyla listenin zirvesine yerleşti.
Kolombiya basını, tecrübeli savunmacının özellikle liderlik özelliklerine dikkat çekti. İspanyolca yayın yapan AS Colombia, Sanchez'in kaptanlık sorumluluğunu başarıyla yerine getirdiğini ve savunmadaki istikrarıyla takım arkadaşlarına güven verdiğini vurguladı.
PrimerTiempo ise Galatasaraylı yıldızın üç karşılaşmanın tamamında forma giyerek takımın en istikrarlı ismi olduğunu yazdı. Kolombiya, söz konusu maçlarda Meksika ile berabere kalırken Paraguay'a yenildi, Peru'yu ise 2-0 mağlup etti.
Sofascore'un değerlendirmesinde Sanchez'i 7.23 puanla Gustavo Puerta ve Samuel Velasquez takip etti. Yaser Asprilla 7.13 puanla dördüncü, Jhon Arias ise 7.07 puanla beşinci sırada yer aldı.
Kolombiya basını, tecrübeli savunmacının özellikle liderlik özelliklerine dikkat çekti. İspanyolca yayın yapan AS Colombia, Sanchez'in kaptanlık sorumluluğunu başarıyla yerine getirdiğini ve savunmadaki istikrarıyla takım arkadaşlarına güven verdiğini vurguladı.
PrimerTiempo ise Galatasaraylı yıldızın üç karşılaşmanın tamamında forma giyerek takımın en istikrarlı ismi olduğunu yazdı. Kolombiya, söz konusu maçlarda Meksika ile berabere kalırken Paraguay'a yenildi, Peru'yu ise 2-0 mağlup etti.
Sofascore'un değerlendirmesinde Sanchez'i 7.23 puanla Gustavo Puerta ve Samuel Velasquez takip etti. Yaser Asprilla 7.13 puanla dördüncü, Jhon Arias ise 7.07 puanla beşinci sırada yer aldı.