Beşiktaş, EuroLeague'de Baskonia'ya konuk!

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 4. haftasında Baskonia'yla deplasmanda karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Ekim 2026 00:25
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, EuroLeague'de Baskonia'ya konuk!
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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 4. haftasında İspanyol ekibi Kosner Baskonia'yla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Buesa Arena'daki mücadele, TSİ 21.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İki takım da EuroLeague'in geride kalan 3 haftasını 1'er galibiyet, 2'şer yenilgiyle tamamladı.

İki ekip, daha önce 2 kez karşı karşıya geldi. İspanyol temsilcisi, 2013'te oynanan 2 maçta da salondan galibiyetle ayrıldı.

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