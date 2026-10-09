Dallas Mavericks'in genç yıldızı Cooper Flagg, sakatlıktan dönen Kyrie Irving ile ilk kez aynı maçta forma giyecek olmanın heyecanını yaşadığını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE NBA'deki ikinci sezonuna hazırlanan Cooper Flagg, Dallas Mavericks'teki takım arkadaşı Kyrie Irving ile henüz bir maçta birlikte forma giymedi.
Ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz sezonun tamamını kaçıran Irving, yeniden sahalara dönmeye hazırlanıyor.
Dallas'ın NBA Çin maçları kapsamında Makao'da Houston Rockets ile oynayacağı hazırlık karşılaşmaları öncesinde konuşan Flagg, takımın oyun anlayışında geçen sezona göre yapılan değişiklikleri değerlendirdi:
"Harika gidiyor. Top yönlendirebilen çok sayıda oyuncumuz olduğunu düşünüyorum. Bu yıl oynamaya çalıştığımız basketbolla geçen sezondan çok farklı görüneceğiz.
Birbirimize yardımcı olup herkesin işini kolaylaştırmak istiyoruz. Yarı sahada benim ve Kai'ın topu hareket halindeyken almasını sağlamak, üzerinde çok konuştuğumuz bir konu. Bunun bizim için çok iyi sonuç verebileceğini düşünüyorum."
Flagg, Rockets karşılaşmalarından birinde forma giymesi beklenen Irving ile aynı sahayı paylaşacak olmanın kendisini heyecanlandırdığını söyledi:
"Kai ile sahayı paylaşabilecek olmak beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Kendisi gerçekten çok özel bir oyuncu."
Genç yıldız, Irving'in oyun temposunu kontrol etme ve savunmayı yönlendirme becerisinin takımın hücumuna önemli katkı sağladığını vurguladı:
"Özellikle temposu, oyunu yavaşlatabilmesi, savunmayı istediği şekilde yönlendirmesi ve istediği noktalara ulaşması...
Onu izlemek de onunla oynamak da çok keyifliydi. Savunmanın dikkatini üzerine çekmesi sayesinde ben de çok daha kolay şut fırsatları buldum. Bu yüzden oldukça keyifli."
Ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz sezonun tamamını kaçıran Irving, yeniden sahalara dönmeye hazırlanıyor.
Dallas'ın NBA Çin maçları kapsamında Makao'da Houston Rockets ile oynayacağı hazırlık karşılaşmaları öncesinde konuşan Flagg, takımın oyun anlayışında geçen sezona göre yapılan değişiklikleri değerlendirdi:
"Harika gidiyor. Top yönlendirebilen çok sayıda oyuncumuz olduğunu düşünüyorum. Bu yıl oynamaya çalıştığımız basketbolla geçen sezondan çok farklı görüneceğiz.
Birbirimize yardımcı olup herkesin işini kolaylaştırmak istiyoruz. Yarı sahada benim ve Kai'ın topu hareket halindeyken almasını sağlamak, üzerinde çok konuştuğumuz bir konu. Bunun bizim için çok iyi sonuç verebileceğini düşünüyorum."
Flagg, Rockets karşılaşmalarından birinde forma giymesi beklenen Irving ile aynı sahayı paylaşacak olmanın kendisini heyecanlandırdığını söyledi:
"Kai ile sahayı paylaşabilecek olmak beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Kendisi gerçekten çok özel bir oyuncu."
Genç yıldız, Irving'in oyun temposunu kontrol etme ve savunmayı yönlendirme becerisinin takımın hücumuna önemli katkı sağladığını vurguladı:
"Özellikle temposu, oyunu yavaşlatabilmesi, savunmayı istediği şekilde yönlendirmesi ve istediği noktalara ulaşması...
Onu izlemek de onunla oynamak da çok keyifliydi. Savunmanın dikkatini üzerine çekmesi sayesinde ben de çok daha kolay şut fırsatları buldum. Bu yüzden oldukça keyifli."