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Beşiktaş'ta Miretti, 11'e göz kırptı!

Antrenman performansıyla Beşiktaş'ın en iyilerinden olan 23 yaşındaki Fabio Miretti, hem Italiano'nun oyun isteklerine hem de İstanbul'a uyum sağladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Ekim 2026 09:22
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Miretti, 11'e göz kırptı!
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Beşiktaş'ta milli arada 17 futbolcu takımdan ayrılıp ülkeleri adına forma giymeye gitmişti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Elinde çok az sayıda oyuncu kalan teknik direktör Vincenzo Italiano, mevcut grubun hem fiziksel eksiklerini kapatmak hem de tempolarını yukarı çekmek adına çalışmalar gerçekleştirdi.

Juventus'tan kiralanan, siyah-beyazlı takıma katıldığında sakatlık sorunu yaşayan Fabio Miretti, aranın en iyi geldiği isim oldu. 23 yaşındaki İtalyan futbolcunun tamamen kendini bulduğu ve eksiklerini kapattığı, antrenman performansıyla da aranın en iyilerinden olduğu ifade edildi.

İLK 11'E GÖZ KIRPIYOR

Pazar günü oynanacak Kocaelispor maçında 11'de olması beklenen orta sahanın adaptasyon sürecini tamamladığı ve hem hocası Italiano'nun oyun isteklerine hem de yeni takımı ile şehre uyum sağladığı belirtildi.

Teknik ekip, Miretti'yi artık çok daha sık değerlendirecek.

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