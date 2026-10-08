Beşiktaş'a Orkun Kökçü müjdesi!

Beşiktaş'ta takımla antrenmana çıkan Orkun Kökçü, Kocaelispor maçında forma giyebilecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Ekim 2026 15:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'a Orkun Kökçü müjdesi!
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Beşiktaş'a milli yıldızı Orkun Kökçü'den müjdeli haber geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarılan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, perşembe günü yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Milli futbolcu, bu hafta oynanacak Kocaelispor maçında forma giyebilecek.

Beşiktaş'ta takım idmanında yer alan Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic de Kocaelispor karşısında sahada yer alabilecek.

Beşiktaş'ta bu sezon 12 maçta süre bulan Orkun Kökçü, 4 gol attı ve 4 asist yaptı.





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