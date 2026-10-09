Galatasaray'da Okan Buruk'tan Leao ile özel görüşme!

Barcelona sınavı öncesinde ritim yakalamak isteyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Rafael Leao'yu bu maç için özel olarak hazırladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Ekim 2026 08:28
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Okan Buruk'tan Leao ile özel görüşme!
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Süper Lig'de Kasımpaşa maçı ile birlikte lige dönüş yapacak olan Galatasaray'da yönetim, takımın tüm ödemelerini yaparak zorlu fikstür öncesinde moral verdi.

Bugün sahasında konuk edeceği ligin namağlup ekibini devirerek Barcelona sınavı öncesinde ritim yakalamak isteyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Rafael Leao'yu bu maç için özel olarak da hazırladı.

LEAO İLE ÖZEL GÖRÜŞME Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Victor Osimhen'in sakatlık sonrası dönüşünde limitli zaman vermeyi düşünen deneyimli hoca, sadece Kasımpaşa değil bundan sonraki milli araya kadarki 30 günlük bölümde Portekizli oyuncunun sahneye çıkmasını istedi. Leao ile özel olarak da görüşen Buruk, bundan sonraki süreçte düzenli forma şansı vermeyi planladığı oyuncusu ile görüşüp son motivasyonunu da yaptı.

BURUK YOK!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası sebebiyle Kasımpaşa müsabakasında takımın başında görev alamayacak. Trabzonspor maçında oyundan atılan deneyimli hocaya PFDK'dan 1 maç ceza gelmişti. Takımın başında yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu yer olacak.  

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