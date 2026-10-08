Archie Brown, en çok kullandığı Türkçe kelimeyi açıkladı

Fenerbahçe'nin sol beki Archie Brown, kulüp kanalında katıldığı soru-cevap programında samimi açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "EN İYİ DANSÇI BENİM"
Takımdaki en iyi dansçının kim olduğu sorulan Archie Brown, "Ben." yanıtını verdi.
"BELKİ N'GOLO KANTE"
Bir günlüğüne takım arkadaşlarından birinin yerine geçebilse kimi seçeceği sorulan Brown, "Enteresan bir soru. Belki N'Golo Kante." ifadelerini kullandı.
"EN ÇOK NATHAN AKE GÜLDÜRÜYOR"
Kendisini en çok güldüren kişinin kim olduğu sorusuna Brown, şu yanıtı verdi:
"Büyük ihtimalle Nathan Ake. Çünkü Nathan ve ben çok fazla gülüyoruz. Espri anlayışımız hemen hemen aynı. Benim İngilizce takılmalarımı iyi anlıyor çünkü İngiltere'de çok fazla zaman geçirdi."
"İKİSİ DE KARDEŞİM"
"Oğuz Aydın mı, Oosterwolde mi?" sorusuna yanıt veren Brown, "Ne için? Gerçekten seçemem, ikisi de kardeşim." dedi.
DJ TERCİHİ LUKAKU
DJ olarak kimi görmek istediği sorulan Brown, "Romelu Lukaku. Çok fazla rap dinliyor." açıklamasını yaptı.
"DÜNYA KUPASI HERKESİ BİR ARAYA GETİRİYOR"
Dünya Kupası ile Şampiyonlar Ligi arasında tercih yapan Brown, şunları söyledi:
"Sanırım Dünya Kupası. Çünkü bütün dünyayı bir araya getiriyor. Hiç futbol izlemeyenler futbol izliyor. Yaşlı, genç, her ülkeden insan."
LONDRA YERİNE İSTANBUL
"İstanbul mu, Londra mı?" sorusuna Brown, "İstanbul. Orada hava hep soğuk. İstanbul genel olarak gayet sıcak." yanıtını verdi.
"TAMAM, HER DURUMDA KULLANIYORUM"
En çok kullandığı Türkçe kelime sorulduğunda gülerek "Küfür edebiliyor muyum?" diyen Brown, ardından şu ifadeleri kullandı:
"Tamam. Her durumda kullanıyorum. Çünkü çok fazla Türkçe bilmiyorum. 'Aa tamam tamam' çok kolaylaştırıyor."
"EVİMDE HİSSETTİRDİ"
İstanbul ile ilgili en sevdiği şeyin insanlar olduğunu belirten Brown, "Çok kibarlar, çok sıcakkanlı insanlar. Çok hızlı bir şekilde ev gibi hissettirdi." şeklinde konuştu.
"MAHREMİYETİME ÇOK ÖNEM VERİRİM"
İstanbul'da en çok neye alışamadığı sorulan Brown, sözlerini şöyle tamamladı:
"Ne kadar kolay tanındığıma. Buna alışması oldukça zor. Ben mahremiyetime çok önem veririm. Sanırım tanınması kolay biriyim."
Takımdaki en iyi dansçının kim olduğu sorulan Archie Brown, "Ben." yanıtını verdi.
"BELKİ N'GOLO KANTE"
Bir günlüğüne takım arkadaşlarından birinin yerine geçebilse kimi seçeceği sorulan Brown, "Enteresan bir soru. Belki N'Golo Kante." ifadelerini kullandı.
"EN ÇOK NATHAN AKE GÜLDÜRÜYOR"
Kendisini en çok güldüren kişinin kim olduğu sorusuna Brown, şu yanıtı verdi:
"Büyük ihtimalle Nathan Ake. Çünkü Nathan ve ben çok fazla gülüyoruz. Espri anlayışımız hemen hemen aynı. Benim İngilizce takılmalarımı iyi anlıyor çünkü İngiltere'de çok fazla zaman geçirdi."
"İKİSİ DE KARDEŞİM"
"Oğuz Aydın mı, Oosterwolde mi?" sorusuna yanıt veren Brown, "Ne için? Gerçekten seçemem, ikisi de kardeşim." dedi.
DJ TERCİHİ LUKAKU
DJ olarak kimi görmek istediği sorulan Brown, "Romelu Lukaku. Çok fazla rap dinliyor." açıklamasını yaptı.
"DÜNYA KUPASI HERKESİ BİR ARAYA GETİRİYOR"
Dünya Kupası ile Şampiyonlar Ligi arasında tercih yapan Brown, şunları söyledi:
"Sanırım Dünya Kupası. Çünkü bütün dünyayı bir araya getiriyor. Hiç futbol izlemeyenler futbol izliyor. Yaşlı, genç, her ülkeden insan."
LONDRA YERİNE İSTANBUL
"İstanbul mu, Londra mı?" sorusuna Brown, "İstanbul. Orada hava hep soğuk. İstanbul genel olarak gayet sıcak." yanıtını verdi.
"TAMAM, HER DURUMDA KULLANIYORUM"
En çok kullandığı Türkçe kelime sorulduğunda gülerek "Küfür edebiliyor muyum?" diyen Brown, ardından şu ifadeleri kullandı:
"Tamam. Her durumda kullanıyorum. Çünkü çok fazla Türkçe bilmiyorum. 'Aa tamam tamam' çok kolaylaştırıyor."
"EVİMDE HİSSETTİRDİ"
İstanbul ile ilgili en sevdiği şeyin insanlar olduğunu belirten Brown, "Çok kibarlar, çok sıcakkanlı insanlar. Çok hızlı bir şekilde ev gibi hissettirdi." şeklinde konuştu.
"MAHREMİYETİME ÇOK ÖNEM VERİRİM"
İstanbul'da en çok neye alışamadığı sorulan Brown, sözlerini şöyle tamamladı:
"Ne kadar kolay tanındığıma. Buna alışması oldukça zor. Ben mahremiyetime çok önem veririm. Sanırım tanınması kolay biriyim."