Portland Trail Blazers'ın yeni sahibi Tom Dundon, kombine sahiplerine gönderdiği mesajda hedefinin takıma şampiyonluk kazandırmak olduğunu açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Geçtiğimiz sezonun sonunda Trail Blazers'ın yeni sahibi olan Tom Dundon, Portland taraftarlarına şampiyonluk hedefini duyurdu.
Göreve geldikten sonra kulüp bünyesinde yapılan kapsamlı işten çıkarmalar ve takımın salonunun yenilenmesi konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle eleştirilen Dundon, salı akşamı kombine sahiplerine gönderdiği e-postada taraftarlara bağlılıkları için teşekkür etti.
NHL ekiplerinden Carolina Hurricanes'te de hissesi bulunan Dundon, şu ifadeleri kullandı:
"Portland'ı ve bu taraftar kitlesini hâlâ tanımaya çalışıyorum. Ancak bir şey şimdiden açık: Takımınızın yanındasınız, önemsiyorsunuz ve sıradanlıktan fazlasını bekliyorsunuz. Buna saygı duyuyorum. Raleigh'de de aynı bağlılığı gördüm. Oradaki taraftarlar, takımlarının Stanley Cup'ı kaldırmasına henüz tanıklık etti.
Arkasında duramayacağım sözler vermeye inanmıyorum. Geçmişte yaptıklarım ortada ve buradaki niyetim açık: Portland'a şampiyonluk getirmek."
Dundon, Moda Center'ın yenilenmesine ilişkin görüşmelere de değindi.
Takımın yeni sahiplik grubu, salonun yenilenmesi için kamu kaynaklarından 585 milyon dolar ayrılmasını istiyor. Oregon eyaleti, Multnomah County ve Portland şehri finansman konusunda anlaşmaya varmış olsa da kulübün şehir yönetimiyle yeni kira sözleşmesinin şartları üzerinde de uzlaşması gerekiyor. Bunun için son tarih aralık ayı.
Anlaşma sağlanamaması halinde Dundon'ın takımı başka bir şehre taşımaya çalışabileceğine ilişkin endişeler bulunuyor.
Dundon, salon konusunda ise şunları yazdı:
"Salonla ilgili odağımız uzun vadede. Moda Center'ın NBA'in en iyi salonlarından biri olarak kalmasını sağlamak için çalışıyoruz. Önümüzde yapılacak işler var ve hedefimize ulaşana kadar çalışmayı sürdüreceğiz."
Dundon, salonun finansmanı konusunun yanı sıra geçtiğimiz yaz yaklaşık 70 çalışanı etkileyen işten çıkarmalar nedeniyle de eleştirilerin hedefi olmuştu.
Göreve geldikten sonra kulüp bünyesinde yapılan kapsamlı işten çıkarmalar ve takımın salonunun yenilenmesi konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle eleştirilen Dundon, salı akşamı kombine sahiplerine gönderdiği e-postada taraftarlara bağlılıkları için teşekkür etti.
NHL ekiplerinden Carolina Hurricanes'te de hissesi bulunan Dundon, şu ifadeleri kullandı:
"Portland'ı ve bu taraftar kitlesini hâlâ tanımaya çalışıyorum. Ancak bir şey şimdiden açık: Takımınızın yanındasınız, önemsiyorsunuz ve sıradanlıktan fazlasını bekliyorsunuz. Buna saygı duyuyorum. Raleigh'de de aynı bağlılığı gördüm. Oradaki taraftarlar, takımlarının Stanley Cup'ı kaldırmasına henüz tanıklık etti.
Arkasında duramayacağım sözler vermeye inanmıyorum. Geçmişte yaptıklarım ortada ve buradaki niyetim açık: Portland'a şampiyonluk getirmek."
Dundon, Moda Center'ın yenilenmesine ilişkin görüşmelere de değindi.
Takımın yeni sahiplik grubu, salonun yenilenmesi için kamu kaynaklarından 585 milyon dolar ayrılmasını istiyor. Oregon eyaleti, Multnomah County ve Portland şehri finansman konusunda anlaşmaya varmış olsa da kulübün şehir yönetimiyle yeni kira sözleşmesinin şartları üzerinde de uzlaşması gerekiyor. Bunun için son tarih aralık ayı.
Anlaşma sağlanamaması halinde Dundon'ın takımı başka bir şehre taşımaya çalışabileceğine ilişkin endişeler bulunuyor.
Dundon, salon konusunda ise şunları yazdı:
"Salonla ilgili odağımız uzun vadede. Moda Center'ın NBA'in en iyi salonlarından biri olarak kalmasını sağlamak için çalışıyoruz. Önümüzde yapılacak işler var ve hedefimize ulaşana kadar çalışmayı sürdüreceğiz."
Dundon, salonun finansmanı konusunun yanı sıra geçtiğimiz yaz yaklaşık 70 çalışanı etkileyen işten çıkarmalar nedeniyle de eleştirilerin hedefi olmuştu.