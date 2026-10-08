Beşiktaş, Baskonia deplasmanında: Hedef ikinci galibiyet!

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 4. haftasında 9 Ekim Cuma günü deplasmanda Kosner Baskonia ile karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Ekim 2026 12:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, Baskonia deplasmanında: Hedef ikinci galibiyet!
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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 4. haftasında yarın İspanya temsilcisi Kosner Baskonia'ya konuk olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Buesa Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.30'da başlayacak.

Organizasyonda geride kalan 3 haftada 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, Baskonia deplasmanında ikinci galibiyetini arayacak.

Ev sahibi Baskonia da ilk 3 haftayı 1 galibiyet ve 2 yenilgiyle tamamladı.

İKİ MAÇI DA BASKONIA KAZANDI

Beşiktaş ile Kosner Baskonia, daha önce 2 kez karşı karşıya geldi.

İki takım arasında 2013 yılında oynanan karşılaşmaların ikisini de İspanyol temsilcisi kazandı.

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