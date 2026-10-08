Nicolo Zaniolo için geri dönüş açıklaması!

Udinese Sportif Direktörü Gianluca Nani, sakatlığı bulunan Nicolo Zaniolo'nun Torino maçının ardından sahalara geri döneceğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Ekim 2026 12:03
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Nicolo Zaniolo için geri dönüş açıklaması!
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Udinese Sportif Direktörü Gianluca Nani, sakatlığı bulunan Nicolo Zaniolo ile ilgili konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Nani, "Zaniolo için üzüldüm. Eski formunu yakalamıştı ancak sakatlandı." dedi.

Zaniolo'nun geri dönüş süresiyle ilgili konuşan Gianluca Nani, "Sakatlığı çok ciddi değil, çok yakında sahalara geri dönecek. Bu hafta Torino maçında oynayamayacak ama hemen ardından sahalara dönecek." diye konuştu.

27 yaşındaki Zaniolo, bu sezon Udinese'de 3 maçta forma şansı bulmuştu.

 

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