Nicolo Zaniolo için geri dönüş açıklaması!

Udinese Sportif Direktörü Gianluca Nani, sakatlığı bulunan Nicolo Zaniolo ile ilgili konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Nani, "Zaniolo için üzüldüm. Eski formunu yakalamıştı ancak sakatlandı." dedi.
Zaniolo'nun geri dönüş süresiyle ilgili konuşan Gianluca Nani, "Sakatlığı çok ciddi değil, çok yakında sahalara geri dönecek. Bu hafta Torino maçında oynayamayacak ama hemen ardından sahalara dönecek." diye konuştu.
27 yaşındaki Zaniolo, bu sezon Udinese'de 3 maçta forma şansı bulmuştu.
Zaniolo'nun geri dönüş süresiyle ilgili konuşan Gianluca Nani, "Sakatlığı çok ciddi değil, çok yakında sahalara geri dönecek. Bu hafta Torino maçında oynayamayacak ama hemen ardından sahalara dönecek." diye konuştu.
27 yaşındaki Zaniolo, bu sezon Udinese'de 3 maçta forma şansı bulmuştu.