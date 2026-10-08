Los Angeles Lakers'ın hisselerinin satışı konusunda Buss ailesi içindeki anlaşmazlık yeni bir aşamaya taşındı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Jeanie Buss'ın beş kardeşi, aile vakfının Lakers'taki hisselerinin satılamayacağı yönündeki iddiasına karşı çarşamba günü Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ne resmi itiraz sundu.
Bu gelişme, Jeanie Buss'ın takımın NBA nezdindeki en üst düzey temsilcisi olarak görevine devam edip edemeyeceğini de belirleyebilecek anlaşmazlığı derinleştirdi.
Jimmy, Johnny, Janie, Joey ve Jesse Buss, Buss Aile Vakfı'nın yaklaşık yüzde 17,8'lik hissesinin planlanan satışa dahil edilebileceğini savunuyor.
Beş kardeş, ortak açıklamalarında Jeanie'nin başvurusunun hukuki ve olgusal dayanaktan yoksun olduğunu belirtti:
"Kardeşler arasındaki görüşmeler devam ederken odak noktaları, Jeanie dahil tüm hak sahiplerine eşit davranılmasını sağlayarak önerilen işlemin ve vakfın bu işleme katılımının önünü açmak olmaya devam ediyor. Bugünkü başvuru, bu çıkarları korumak ve işlemin planlanan takvimde ilerlemesini sağlamak için gerekli bir adımdır."
Joshua Kushner'ın öncülüğündeki ve eski Disney CEO'su Bob Iger'ın da yer aldığı yatırımcı grubu, yaz aylarında Mark Walter'ın çoğunluk payını satın almak için anlaşmaya varmıştı. Anlaşmada Lakers'a 12,5 milyar dolarlık rekor değer biçilmişti.
Buss ailesi, 2025 yılında çoğunluk kontrolünü Walter'a satarken gelecekteki bir satışa kendi hisselerini de dahil etme hakkını korumuştu.
Beş kardeş, bu hakkın kullanılması yönünde 5-0 oy verirken Jeanie oylamada çekimser kaldı. Jeanie, Janie ve Joey, aile vakfının ortak yöneticileri olarak görev yapıyor.
Jeanie ve avukatları ise oylamanın geçersiz olduğunu savunuyor. Jeanie, mahkemeden Janie ile Joey'nin vakıf yöneticiliğinden alınmasını ve beş kardeşinin de mahkeme kararına aykırı davranmaktan sorumlu tutulmasını istedi.
Duruşmanın 8 Aralık'ta yapılması planlanıyor.
Anlaşmazlık, Jeanie'nin Lakers'taki görevini de doğrudan etkileyebilir. NBA kurallarına göre takımın lig nezdindeki en üst düzey temsilcisinin, başka ortaklarla birleştirmeden en az yüzde 15'lik paya sahip olması gerekiyor.
Aile mülkiyetine tanınan istisna sayesinde vakfın hissesi Jeanie'nin bu koşulu karşılamasını sağlıyor. Ancak vakıf hisselerini satarsa Jeanie, mevcut düzenleme altında görevini sürdüremeyecek.
Jeanie'nin avukatları, Jim ve Johnny'nin kendisini yönetim kurulundan uzaklaştırmaya çalışmasının ardından 2017 yılında verilen mahkeme kararına dayanıyor. Avukatlar, kararın vakfa Jeanie'nin görevini yaşamı boyunca koruma yükümlülüğü getirdiğini savunuyor.
Bu gelişme, Jeanie Buss'ın takımın NBA nezdindeki en üst düzey temsilcisi olarak görevine devam edip edemeyeceğini de belirleyebilecek anlaşmazlığı derinleştirdi.
Jimmy, Johnny, Janie, Joey ve Jesse Buss, Buss Aile Vakfı'nın yaklaşık yüzde 17,8'lik hissesinin planlanan satışa dahil edilebileceğini savunuyor.
Beş kardeş, ortak açıklamalarında Jeanie'nin başvurusunun hukuki ve olgusal dayanaktan yoksun olduğunu belirtti:
"Kardeşler arasındaki görüşmeler devam ederken odak noktaları, Jeanie dahil tüm hak sahiplerine eşit davranılmasını sağlayarak önerilen işlemin ve vakfın bu işleme katılımının önünü açmak olmaya devam ediyor. Bugünkü başvuru, bu çıkarları korumak ve işlemin planlanan takvimde ilerlemesini sağlamak için gerekli bir adımdır."
Joshua Kushner'ın öncülüğündeki ve eski Disney CEO'su Bob Iger'ın da yer aldığı yatırımcı grubu, yaz aylarında Mark Walter'ın çoğunluk payını satın almak için anlaşmaya varmıştı. Anlaşmada Lakers'a 12,5 milyar dolarlık rekor değer biçilmişti.
Buss ailesi, 2025 yılında çoğunluk kontrolünü Walter'a satarken gelecekteki bir satışa kendi hisselerini de dahil etme hakkını korumuştu.
Beş kardeş, bu hakkın kullanılması yönünde 5-0 oy verirken Jeanie oylamada çekimser kaldı. Jeanie, Janie ve Joey, aile vakfının ortak yöneticileri olarak görev yapıyor.
Jeanie ve avukatları ise oylamanın geçersiz olduğunu savunuyor. Jeanie, mahkemeden Janie ile Joey'nin vakıf yöneticiliğinden alınmasını ve beş kardeşinin de mahkeme kararına aykırı davranmaktan sorumlu tutulmasını istedi.
Duruşmanın 8 Aralık'ta yapılması planlanıyor.
Anlaşmazlık, Jeanie'nin Lakers'taki görevini de doğrudan etkileyebilir. NBA kurallarına göre takımın lig nezdindeki en üst düzey temsilcisinin, başka ortaklarla birleştirmeden en az yüzde 15'lik paya sahip olması gerekiyor.
Aile mülkiyetine tanınan istisna sayesinde vakfın hissesi Jeanie'nin bu koşulu karşılamasını sağlıyor. Ancak vakıf hisselerini satarsa Jeanie, mevcut düzenleme altında görevini sürdüremeyecek.
Jeanie'nin avukatları, Jim ve Johnny'nin kendisini yönetim kurulundan uzaklaştırmaya çalışmasının ardından 2017 yılında verilen mahkeme kararına dayanıyor. Avukatlar, kararın vakfa Jeanie'nin görevini yaşamı boyunca koruma yükümlülüğü getirdiğini savunuyor.