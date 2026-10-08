Bayern Münih'te Neuer sonrası plan: Rui Silva sürprizi!

Bayern Münih'in, Sporting forması giyen Rui Silva'yı transfer listesine aldığı öne sürüldü. Alman devinin, Manuel Neuer sonrası dönemde kaleci rotasyonunu güçlendirmek için 32 yaşındaki Portekizli file bekçisini değerlendirdiği belirtildi.

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calendar 08 Ekim 2026 13:47
Haber: Sporx.com dış haberler
Bayern Münih'te Neuer sonrası plan: Rui Silva sürprizi!
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Bayern Münih, kaleci rotasyonunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Alman devinin gündemine Sporting forması giyen Portekizli kaleci Rui Silva'nın geldiği iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sky Sport Almanya'nın haberine göre Bayern Münih, 32 yaşındaki kaleciyi transfer seçenekleri arasına aldı.

NEUER SONRASI İÇİN RUI SILVA PLANI

Bayern Münih yönetiminin, uzun vadede kaleci pozisyonunu güçlendirmek istediği belirtildi.

Alman ekibinin, geleceğin kalecisi olarak görülen Jonas Urbig'e eşlik edebilecek deneyimli bir isim aradığı ve Rui Silva'nın bu profile uygun bulunduğu ifade edildi.

KALECİ ROTASYONUNDA DEĞİŞİKLİK

Bayern Münih'te 40 yaşındaki Manuel Neuer ve 38 yaşındaki Sven Ulreich'in durumlarına ilişkin görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.

Alman devinin özellikle ikinci kaleci pozisyonunda yaş ortalamasını düşürmek istediği ve bu nedenle Rui Silva seçeneğini değerlendirdiği öne sürüldü.

LİSTEDE İKİ İSİM DAHA VAR

Bayern Münih'in kaleci adaylarının Rui Silva ile sınırlı olmadığı belirtildi.

Köln forması giyen Marvin Schwabe ile Hoffenheim'ın kalecisi Oliver Baumann'ın da Alman ekibinin transfer listesinde bulunduğu ifade edildi.

Sporting'in 32 yaşındaki kalecisi Rui Silva'nın ise Bayern Münih'in değerlendirdiği alternatiflerden biri olduğu kaydedildi.

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