Adana Demirspor'dan Vincenzo Montella için açıklama

Adana Demirspor, kulübün eski teknik direktörü Vincenzo Montella'nın 330 bin euro tutarındaki alacaklarından feragat ettiğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Ekim 2026 16:48 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2026 16:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Adana Demirspor'dan Vincenzo Montella için açıklama
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Adana Demirspor, kulübün eski teknik direktörü Vincenzo Montella ile ilgili bir açıklama yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Akdeniz ekibi, İtalyan teknik adamın kulüpten alacağı 330 bin euro tutarındaki alacaklarından feragat ettiğini açıkladı.

Adana Demirspor'un açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüzde 2021-2023 yılları arasında "Profesyonel Takım Teknik Sorumlusu" olarak görev yapan ve halen A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü görevini yürüten Sayın Vincenzo Montella, kendisiyle 5 Eylül 2026 tarihinde varılan sözlü mutabakat doğrultusunda, Adana Demirspor A.Ş.'deki geçmişe dönük 330 bin euro tutarındaki alacaklarından feragat ettiğini, millî maç döneminin tamamlanmasının ardından tarafımıza resmi olarak bildirmiştir.

Bu büyük jesti ve yapmış olduğu fedakarlıktan dolayı Sayın Montella'ya içtenlikle teşekkürlerimizi sunuyor, kendisine çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Kulübümüz, geçmiş dönemden kalan mali yükümlülükleri hafifletmek ve sürdürülebilir bir ekonomik yapı oluşturmak amacıyla yeni adımlar atmayı kararlılıkla sürdürecektir."

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