Modric'ten Real Madrid'e dönüş sinyali!

Milan forması giyen Luka Modric, 13 yıl geçirdiği Real Madrid'e dönmek istediğini belirterek, "Real benim evim." dedi.

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calendar 08 Ekim 2026 15:06 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2026 15:08
Haber: Sporx.com dış haberler
Modric'ten Real Madrid'e dönüş sinyali!
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Milan'ın deneyimli orta saha oyuncusu Luka Modric, eski kulübü Real Madrid'e dönme ihtimaline ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hırvat yıldız, İspanyol devinin kendisi için özel bir yere sahip olduğunu belirterek geri dönüşün hayalini kurduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "REAL BENİM EVİM"

Real Madrid'e dönmek isteyip istemediği sorulan Modric, "Elbette isterim. Real benim evim. Orada 13 yıl geçirdim." ifadelerini kullandı.

Deneyimli futbolcu, olası dönüşünde kulübe yardımcı olmak istediğini belirterek, "Yardımcı olmaktan mutlu olurum ancak hazırlanıp hangi rolde oynayabileceğimi anlamam ve kulübün bunu isteyip istemediğini öğrenmem gerekiyor. Bu bir rüya olurdu." dedi.

Modric, Real Madrid'de geçirdiği 13 yılın ardından 2025 yazında Milan'a transfer olmuştu.

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