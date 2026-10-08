Fenerbahçe Kulübü Üyesi Hulusi Belgü'den dikkat çeken çıkış!

Fenerbahçe Kulübü Üyesi Hulusi Belgü, Türk futbolunda hakemlik müessesesi ve son yıllarda yaşanan tartışmalarla ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.
"40 Yıllık Çürümenin Faturası" başlıklı yazısında Belgü, Merkez Hakem Kurulu (MHK), hakem atamaları, Fenerbahçe'nin son yıllardaki şampiyonluk yarışları ve 3 Temmuz sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "BU ÇÜRÜME BİR GÜNDE OLMADI"
Türk futbolunda yaşanan sorunların tek bir döneme ait olmadığını savunan Hulusi Belgü, "Bu çürüme bir günde olmadı" başlığı altında 1980'li yıllardan bugüne uzanan bir değerlendirme yaptı.
Belgü, hakemlik müessesesinin yıllar içerisinde bir yapının içerisinde güvenilirliğini yitirdiğini savunarak, "Kanaatimce bu sürecin başlangıcı 1986'dır. O yıl dönemin Başbakanı Turgut Özal'ın bacanağı Ali Uras Galatasaray'ın başına geçti. O güne kadar yönetim kurulları büyük ölçüde Galatasaray Lisesesi mezunlarından oluşurken, bu dönemden itibaren hükümetlere yakın iş insanlarına ve lise geleneğinin dışından isimlere kapılarını açtı." ifadelerini kullandı.
Bu yapının 40 yıldır sürdüğünü öne süren Belgü, "Gündoğdu'nun ilk MHK başkanlığı döneminde denk gelen 2021-22 sezonunda şampiyonluk Trabzonspor'a gitti. O sezon da incelenmeden bu dosya kapanamaz." değerlendirmesinde bulundu.
"FENERBAHÇE BUNU YILLARDIR SÖYLÜYOR"
Belgü, Fenerbahçe'nin hakem yönetimleriyle ilgili uzun süredir dile getirdiği eleştirileri de hatırlattı.
"2022'de 13 hakem bir gecede listeden çıkarıldığında 'Bu ayıp hepimizindir' dedik. TFF ve MHK'ya 9 soru sorduk, cevap alamadık. Ali Koç, Eylül 2025'te Gündoğdu'nun ve MHK'nın incelemesi gerektiğini açıkça söyledi; o gün bize 'hakem baskısı yapıyorsunuz' dendi. Bugün kimin haklı olduğu ortada." ifadelerini kullandı.
"HAKKIMIZI ARADIK, 'DÜZEN KURMAKLA' SUÇLANDIK"
Fenerbahçe'nin federasyonla ilişkilerine de değinen Belgü, sarı-lacivertli kulübün hakkını aramasına rağmen çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kaldığını savundu.
Belgü, "Başkanımız ve yöneticilerimizle birlikte hakkımızı aramak için Federasyon'a defalarca gittik. Bu ziyaretlerin hiçbiri gizli değildi ve bugün ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı." dedi.
Galatasaray'ın federasyon ziyaretlerine de değinen Belgü, "Aynı programlar, Galatasaray'ın federasyon ziyaretleri hiç gündeme getirmiyor. Galatasaray Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri TFF Başkanı'nı makamında defalarca ziyaret etti; bu görüşmelerde ne konuşulduğunu kimse sormadı. Dahası, Galatasaray Başkanı, TFF Başkanı'na 'Sakın ha şu konuya girme' dediğini kamuoyu önünde bizzat kabul etti." ifadelerini kullandı.
Belgü, yazısında ayrıca şu soruyu yöneltti:
"Bir kulüp başkanının federasyon başkanına bu dille seslenebilmesi, kimin kime ne kadar yakın olduğunu göstermeye yetmez mi?"
"YABANCI HAKEMLER YÖNETMELİ"
Belgü, Türk futbolundaki hakemlik sistemine ilişkin çözüm önerilerini de sıraladı.
MHK'nın tamamen feshedilmesi gerektiğini savunan Belgü, geçiş döneminde maçların yabancı hakemler tarafından yönetilmesini önerdi.
Belgü'nün önerileri arasında federasyonun tüm departmanlarının denetlenmesi ve yeniden yapılandırılması, MHK'nın topyekûn feshedilmesi, Türk hakemlerinin 5 yıllık bir eğitim ve planlama sürecinden geçirilmesi ve bağımsız bir yapı içerisinde yeni isimlerle görevlendirilmesi yer aldı.
Belgü ayrıca soruşturmanın yalnızca Ferhat Gündoğdu ve İbrahim Hacıosmanoğlu dönemleriyle sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek Mehmet Büyükekşi dönemi ve öncesinin de araştırılması gerektiğini savundu.
Belgü, "Hakem atama, klasman ve puanlama kayıtları ile VAR ses kayıtları kamuoyuna açıklanmalı." ifadelerini kullandı.
"SON 10 YIL BAĞIMSIZ İNCELENMELİ"
Fenerbahçe Kulübü Üyesi, son 10 yılda yaşandığını düşündüğü haksızlıkların UEFA ile birlikte bağımsız bir incelemeye tabi tutulması gerektiğini öne sürdü.
Belgü, "Son 10 yılda yaşanan tüm haksızlıklar UEFA ile birlikte bağımsız bir incelemeye tabi tutulmalı; inceleme sonuçlanana kadar bu dönemdeki tüm şampiyonluklar askıya alınmalı." dedi.
FENERBAHÇE'NİN SON 10 YILINI SIRALADI
Belgü, yazısında Fenerbahçe'nin son 10 sezondaki lig performansına ilişkin rakamları da paylaştı.
Fenerbahçe'nin son 10 sezonda 6 kez ikinci olduğunu belirten Belgü, son 5 sezonda ise sarı-lacivertlilerin üst üste 5 kez ligi ikinci sırada tamamladığını ifade etti. Aynı dönemde Galatasaray'ın 6 kez şampiyon olduğunu aktardı.
Belgü ayrıca Ferhat Gündoğdu'nun MHK başkanlığı yaptığı sezonları da sıraladı:
2021-22: Şampiyon Trabzonspor, ikinci Fenerbahçe.
2024-25: Şampiyon Galatasaray, ikinci Fenerbahçe.
2025-26: Şampiyon Galatasaray, ikinci Fenerbahçe.
HAKEM İSTATİSTİKLERİNE DİKKAT ÇEKTİ
Belgü, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın gördüğü kartlar ve yaptığı fauller üzerinden de değerlendirmelerde bulundu.
2023-24 sezonuna ilişkin Opta verilerini paylaşan Belgü, Fenerbahçe'nin 418, Galatasaray'ın ise 415 faul yaptığını belirtti. Fenerbahçe'nin 73 sarı ve 4 kırmızı kart, Galatasaray'ın ise 56 sarı ve 1 kırmızı kart gördüğünü aktardı.
Belgü, 2025-26 sezonunda ise maç başına neredeyse aynı sayıda faul yapan iki takım arasında Fenerbahçe'nin 80, Galatasaray'ın 63 sarı kart gördüğünü ifade etti.
"FENERBAHÇE'NİN AVRUPA TABLOSU FARKLI"
Belgü, Türkiye'deki lig performanslarıyla Avrupa'daki sonuçlar arasında dikkat çekici bir fark bulunduğunu da savundu.
"Fenerbahçe son 5 sezonda Avrupa Ligi'nde iki kez son 16'ya, Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Galatasaray ise şampiyon ilan edildiği 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında Avrupa Ligi play-off turunu geçemedi. 2025-26'da Avrupa deplasmanlarında 6 maçın 5'ini kaybetti." ifadelerini kullandı.
"FETÖ'NÜN FUTBOLDAKİ YAPILANMASI SON BULMADI"
Belgü, 3 Temmuz süreci ve FETÖ yapılanması konusunda da değerlendirmelerde bulundu.
3 Temmuz'da Fenerbahçe'ye kumpas kurulduğunu savunan Belgü, Yargıtay'ın 2024 yılında verdiği kararla bu durumun tescil edildiğini belirtti.
Belgü, "Ama kumpasın firari sanıklarının dosyaları ayrıldı ve bu isimler bugüne kadar hesap vermedi. Fenerbahçe'nin uğradığı zararın tazmini için açılan dava ise yıllar sonra hâlâ hangi mahkemenin bakacağı tartışmasıyla sürüncemede." ifadelerini kullandı.
FETÖ yapılanmasının futboldaki etkisinin sona ermediğini öne süren Belgü, "FETÖ'nün futboldaki yapılanması son bulmadı. Hangi kulüplere, hangi kurullara ve hangi şampiyonluklara uzandığının bugüne kadar hesabı sorulmadı." dedi.
"SORUN TEK BİR DÖNEM DEĞİL"
Belgü, Türk futbolundaki sorunların yalnızca mevcut yönetimlere bağlanmaması gerektiğini savundu.
"Bu hastalıklı durum yalnızca Ferhat Gündoğdu'nun ya da İbrahim Hacıosmanoğlu'nun dönemine ait değil. Mehmet Büyükekşi dönemi ve öncesi de araştırılmalı. Bana kalırsa son 40 yıl bütünüyle incelenmeli." ifadelerini kullandı.
"ÇÖZÜM: KÖKTEN TEMİZLİK"
Belgü, Türk futbolunda "yarım tedbirlerin zamanının geçtiğini" belirterek köklü değişiklik çağrısı yaptı.
Yazısında federasyonun tüm departmanlarının denetlenmesi ve yeniden yapılandırılması, MHK'nın feshedilmesi, geçiş döneminde maçların yabancı hakemler tarafından yönetilmesi, Türk hakemlerinin eğitim ve planlama sürecinden geçirilmesi ve geçmiş dönemin bağımsız şekilde incelenmesi gerektiğini savundu.
"FENERBAHÇE NEREDE?"
Belgü, yazısının son bölümünde Fenerbahçe camiasının tutumuna ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.
"En acı olan ise Fenerbahçe'nin sessizliği ve daha çok iç hesaplaşmalara odaklanmış olması." diyen Belgü, soruşturmanın bazı şüphelileriyle ilgili süreçte Fenerbahçe'den yeterli tepki gelmediğini savundu.
Belgü, "3 Temmuz'da bize kumpas kurulduğunda, bazı camialar ve kulüpler saldırmayı seçti. Bugün ise yıllardır dile getirdiğimiz gerçekler savcılık dosyalarına giriyor. Diğer kulüplerin başkanları öyle ya da böyle söz aldı. Bu dosyanın asıl mağduru olan Fenerbahçe camiası ise birkaç isim dışında onları dışarıdan seyrediyor." ifadelerini kullandı.
"ŞİMDİ BİRLİK ZAMANI"
Hulusi Belgü, yazısının sonunda Fenerbahçe camiasına birlik çağrısı yaptı.
Belgü, "Şimdi birlik zamanı. Tüm Fenerbahçelilerin bu sessizliği bozmasını, hep birlikte camianın sesi olmasını ve bu düzene karşı adalet mücadelesini topyekûn vermesini bekliyoruz. Unutmayalım ki tarih, bu günlerde kimin konuştuğunu da kimin sustuğunu da kaydedecek." dedi.
Belgü, yazısını "40 yıllık adaletsizliğe karşı hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız." ifadeleriyle tamamladı.
"40 Yıllık Çürümenin Faturası" başlıklı yazısında Belgü, Merkez Hakem Kurulu (MHK), hakem atamaları, Fenerbahçe'nin son yıllardaki şampiyonluk yarışları ve 3 Temmuz sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "BU ÇÜRÜME BİR GÜNDE OLMADI"
Türk futbolunda yaşanan sorunların tek bir döneme ait olmadığını savunan Hulusi Belgü, "Bu çürüme bir günde olmadı" başlığı altında 1980'li yıllardan bugüne uzanan bir değerlendirme yaptı.
Belgü, hakemlik müessesesinin yıllar içerisinde bir yapının içerisinde güvenilirliğini yitirdiğini savunarak, "Kanaatimce bu sürecin başlangıcı 1986'dır. O yıl dönemin Başbakanı Turgut Özal'ın bacanağı Ali Uras Galatasaray'ın başına geçti. O güne kadar yönetim kurulları büyük ölçüde Galatasaray Lisesesi mezunlarından oluşurken, bu dönemden itibaren hükümetlere yakın iş insanlarına ve lise geleneğinin dışından isimlere kapılarını açtı." ifadelerini kullandı.
Bu yapının 40 yıldır sürdüğünü öne süren Belgü, "Gündoğdu'nun ilk MHK başkanlığı döneminde denk gelen 2021-22 sezonunda şampiyonluk Trabzonspor'a gitti. O sezon da incelenmeden bu dosya kapanamaz." değerlendirmesinde bulundu.
"FENERBAHÇE BUNU YILLARDIR SÖYLÜYOR"
Belgü, Fenerbahçe'nin hakem yönetimleriyle ilgili uzun süredir dile getirdiği eleştirileri de hatırlattı.
"2022'de 13 hakem bir gecede listeden çıkarıldığında 'Bu ayıp hepimizindir' dedik. TFF ve MHK'ya 9 soru sorduk, cevap alamadık. Ali Koç, Eylül 2025'te Gündoğdu'nun ve MHK'nın incelemesi gerektiğini açıkça söyledi; o gün bize 'hakem baskısı yapıyorsunuz' dendi. Bugün kimin haklı olduğu ortada." ifadelerini kullandı.
"HAKKIMIZI ARADIK, 'DÜZEN KURMAKLA' SUÇLANDIK"
Fenerbahçe'nin federasyonla ilişkilerine de değinen Belgü, sarı-lacivertli kulübün hakkını aramasına rağmen çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kaldığını savundu.
Belgü, "Başkanımız ve yöneticilerimizle birlikte hakkımızı aramak için Federasyon'a defalarca gittik. Bu ziyaretlerin hiçbiri gizli değildi ve bugün ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı." dedi.
Galatasaray'ın federasyon ziyaretlerine de değinen Belgü, "Aynı programlar, Galatasaray'ın federasyon ziyaretleri hiç gündeme getirmiyor. Galatasaray Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri TFF Başkanı'nı makamında defalarca ziyaret etti; bu görüşmelerde ne konuşulduğunu kimse sormadı. Dahası, Galatasaray Başkanı, TFF Başkanı'na 'Sakın ha şu konuya girme' dediğini kamuoyu önünde bizzat kabul etti." ifadelerini kullandı.
Belgü, yazısında ayrıca şu soruyu yöneltti:
"Bir kulüp başkanının federasyon başkanına bu dille seslenebilmesi, kimin kime ne kadar yakın olduğunu göstermeye yetmez mi?"
"YABANCI HAKEMLER YÖNETMELİ"
Belgü, Türk futbolundaki hakemlik sistemine ilişkin çözüm önerilerini de sıraladı.
MHK'nın tamamen feshedilmesi gerektiğini savunan Belgü, geçiş döneminde maçların yabancı hakemler tarafından yönetilmesini önerdi.
Belgü'nün önerileri arasında federasyonun tüm departmanlarının denetlenmesi ve yeniden yapılandırılması, MHK'nın topyekûn feshedilmesi, Türk hakemlerinin 5 yıllık bir eğitim ve planlama sürecinden geçirilmesi ve bağımsız bir yapı içerisinde yeni isimlerle görevlendirilmesi yer aldı.
Belgü ayrıca soruşturmanın yalnızca Ferhat Gündoğdu ve İbrahim Hacıosmanoğlu dönemleriyle sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek Mehmet Büyükekşi dönemi ve öncesinin de araştırılması gerektiğini savundu.
Belgü, "Hakem atama, klasman ve puanlama kayıtları ile VAR ses kayıtları kamuoyuna açıklanmalı." ifadelerini kullandı.
"SON 10 YIL BAĞIMSIZ İNCELENMELİ"
Fenerbahçe Kulübü Üyesi, son 10 yılda yaşandığını düşündüğü haksızlıkların UEFA ile birlikte bağımsız bir incelemeye tabi tutulması gerektiğini öne sürdü.
Belgü, "Son 10 yılda yaşanan tüm haksızlıklar UEFA ile birlikte bağımsız bir incelemeye tabi tutulmalı; inceleme sonuçlanana kadar bu dönemdeki tüm şampiyonluklar askıya alınmalı." dedi.
FENERBAHÇE'NİN SON 10 YILINI SIRALADI
Belgü, yazısında Fenerbahçe'nin son 10 sezondaki lig performansına ilişkin rakamları da paylaştı.
Fenerbahçe'nin son 10 sezonda 6 kez ikinci olduğunu belirten Belgü, son 5 sezonda ise sarı-lacivertlilerin üst üste 5 kez ligi ikinci sırada tamamladığını ifade etti. Aynı dönemde Galatasaray'ın 6 kez şampiyon olduğunu aktardı.
Belgü ayrıca Ferhat Gündoğdu'nun MHK başkanlığı yaptığı sezonları da sıraladı:
2021-22: Şampiyon Trabzonspor, ikinci Fenerbahçe.
2024-25: Şampiyon Galatasaray, ikinci Fenerbahçe.
2025-26: Şampiyon Galatasaray, ikinci Fenerbahçe.
HAKEM İSTATİSTİKLERİNE DİKKAT ÇEKTİ
Belgü, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın gördüğü kartlar ve yaptığı fauller üzerinden de değerlendirmelerde bulundu.
2023-24 sezonuna ilişkin Opta verilerini paylaşan Belgü, Fenerbahçe'nin 418, Galatasaray'ın ise 415 faul yaptığını belirtti. Fenerbahçe'nin 73 sarı ve 4 kırmızı kart, Galatasaray'ın ise 56 sarı ve 1 kırmızı kart gördüğünü aktardı.
Belgü, 2025-26 sezonunda ise maç başına neredeyse aynı sayıda faul yapan iki takım arasında Fenerbahçe'nin 80, Galatasaray'ın 63 sarı kart gördüğünü ifade etti.
"FENERBAHÇE'NİN AVRUPA TABLOSU FARKLI"
Belgü, Türkiye'deki lig performanslarıyla Avrupa'daki sonuçlar arasında dikkat çekici bir fark bulunduğunu da savundu.
"Fenerbahçe son 5 sezonda Avrupa Ligi'nde iki kez son 16'ya, Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Galatasaray ise şampiyon ilan edildiği 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında Avrupa Ligi play-off turunu geçemedi. 2025-26'da Avrupa deplasmanlarında 6 maçın 5'ini kaybetti." ifadelerini kullandı.
"FETÖ'NÜN FUTBOLDAKİ YAPILANMASI SON BULMADI"
Belgü, 3 Temmuz süreci ve FETÖ yapılanması konusunda da değerlendirmelerde bulundu.
3 Temmuz'da Fenerbahçe'ye kumpas kurulduğunu savunan Belgü, Yargıtay'ın 2024 yılında verdiği kararla bu durumun tescil edildiğini belirtti.
Belgü, "Ama kumpasın firari sanıklarının dosyaları ayrıldı ve bu isimler bugüne kadar hesap vermedi. Fenerbahçe'nin uğradığı zararın tazmini için açılan dava ise yıllar sonra hâlâ hangi mahkemenin bakacağı tartışmasıyla sürüncemede." ifadelerini kullandı.
FETÖ yapılanmasının futboldaki etkisinin sona ermediğini öne süren Belgü, "FETÖ'nün futboldaki yapılanması son bulmadı. Hangi kulüplere, hangi kurullara ve hangi şampiyonluklara uzandığının bugüne kadar hesabı sorulmadı." dedi.
"SORUN TEK BİR DÖNEM DEĞİL"
Belgü, Türk futbolundaki sorunların yalnızca mevcut yönetimlere bağlanmaması gerektiğini savundu.
"Bu hastalıklı durum yalnızca Ferhat Gündoğdu'nun ya da İbrahim Hacıosmanoğlu'nun dönemine ait değil. Mehmet Büyükekşi dönemi ve öncesi de araştırılmalı. Bana kalırsa son 40 yıl bütünüyle incelenmeli." ifadelerini kullandı.
"ÇÖZÜM: KÖKTEN TEMİZLİK"
Belgü, Türk futbolunda "yarım tedbirlerin zamanının geçtiğini" belirterek köklü değişiklik çağrısı yaptı.
Yazısında federasyonun tüm departmanlarının denetlenmesi ve yeniden yapılandırılması, MHK'nın feshedilmesi, geçiş döneminde maçların yabancı hakemler tarafından yönetilmesi, Türk hakemlerinin eğitim ve planlama sürecinden geçirilmesi ve geçmiş dönemin bağımsız şekilde incelenmesi gerektiğini savundu.
"FENERBAHÇE NEREDE?"
Belgü, yazısının son bölümünde Fenerbahçe camiasının tutumuna ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.
"En acı olan ise Fenerbahçe'nin sessizliği ve daha çok iç hesaplaşmalara odaklanmış olması." diyen Belgü, soruşturmanın bazı şüphelileriyle ilgili süreçte Fenerbahçe'den yeterli tepki gelmediğini savundu.
Belgü, "3 Temmuz'da bize kumpas kurulduğunda, bazı camialar ve kulüpler saldırmayı seçti. Bugün ise yıllardır dile getirdiğimiz gerçekler savcılık dosyalarına giriyor. Diğer kulüplerin başkanları öyle ya da böyle söz aldı. Bu dosyanın asıl mağduru olan Fenerbahçe camiası ise birkaç isim dışında onları dışarıdan seyrediyor." ifadelerini kullandı.
"ŞİMDİ BİRLİK ZAMANI"
Hulusi Belgü, yazısının sonunda Fenerbahçe camiasına birlik çağrısı yaptı.
Belgü, "Şimdi birlik zamanı. Tüm Fenerbahçelilerin bu sessizliği bozmasını, hep birlikte camianın sesi olmasını ve bu düzene karşı adalet mücadelesini topyekûn vermesini bekliyoruz. Unutmayalım ki tarih, bu günlerde kimin konuştuğunu da kimin sustuğunu da kaydedecek." dedi.
Belgü, yazısını "40 yıllık adaletsizliğe karşı hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız." ifadeleriyle tamamladı.