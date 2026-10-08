İşte Abdullah Ayaz'ın TFF'den istifasının perde arkası!

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu döneminde genel sekreterliğe gelen ve başkanın yeğeni olduğu belirtilen Abdullah Ayaz, 5 Ekim'de istifasını verdi. Ayaz, bunun bir birikim sonucunda oluştuğunu, şu anki durumla ilgisi bulunmadığını dile getirdi.

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calendar 08 Ekim 2026 08:53
Haber: Milliyet
İşte Abdullah Ayaz'ın TFF'den istifasının perde arkası!
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Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, 5 Ekim 2026'da istifasını verdi ve TFF bu gelişmeyi çarşamba günü duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkanlığı döneminde genel sekreterlik görevine gelen ve başkanın yeğeni olması nedeniyle eleştirilen Ayaz, bu konuda cevap vermemiş, görevine devam etmişti. Başkan Hacıosmanoğlu ise kendi güvendiği isimlerle çalışmasının son derece doğal olduğunu belirtmişti.

"BİRİKİMİN ARDINDAN OLUŞTU"

Buna rağmen Ayaz'ın, yönetim kurulundan bazı üyelerle yaşadığı polemik nedeniyle zor günler geçirdiği, perde arkasında konuşulur olmuştu. Bugüne kadar görevine devam eden Ayaz Belçika ile oynanan maça da gitti, ancak İtalya'daki karşılaşma günü Türkiye'ye döndü.

Bunun ani alınan bir karar olmadığını anlatan Ayaz, "Bu süreç bir birikimin ardından oluştu. Şu anki durumla ilgili bir durum yok. İstifamdan Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da bilgisi vardı. Yani ona rağmen alınmış bir karar değil" ifadesini kullandı.

TFF'NİN AÇIKLAMASI

TFF'nin açıklamasında da, "Sayın Abdullah Ayaz'a bugüne kadar gerçekleştirdiği özverili çalışmaları için teşekkür eder; bundan sonraki kariyerinde başarılarının devamını dileriz" ifadesi kullanıldı.

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