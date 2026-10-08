Fenerbahçe'de istikrar abidesi: Nathan Ake!

Fenerbahçe taraftarının takıma olan 20 günlük hasreti cumartesi günü sona erecek.
NATHAN AKE ZİRVEDE Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İlk 6 haftayı 10 puan ve averajla 6. sırada tamamlayan sarı-lacivertlilerde geride kalan bölümde takımın en istikrarlı ismi Nathan Ake oldu.
Hollandalı savunmacı 6 maçın tamamında oynarken, 540 dakikayı da sahada geçirdi. Onu 520 dakika ile Milan Skriniar takip etti. Kaptan, Eyüpspor maçında 70'te oyundan çıkınca zirve Ake'ye kaldı.
Orta sahada ise Matteo Guendouzi öne çıktı. Fransız yıldız, 6 maçta 504 dakika görev yaptı. Guendouzi ayrıca Eyüpspor karşısında tarihi 8-0'lık galibiyette de bu sezon sarılacivertli formayla bu sezon ilk gol sevincini yaşadı.
MASON GREENWOOD SKORDA DA VAR
Mason Greenwood 450 dakikalık süreye ulaşırken, skor katkısıyla da öne çıktı. Ligde 4 gol ve 2 asist üretti. Milli araya çıkmadan önceki son Eyüp maçında iki gol-bir asistle oynadı. Geçtiğimiz sezon takımdan kopma noktasına gelen Ederson da 5 maçta 450 dakika süre aldı ve Fenerbahçe'nin kale tercihindeki istikrarı gösterdi. Brezilyalı eldiven, savunmanın arkasındaki son halka olarak en fazla süre alan isimler arasında yer aldı.
Vedat Muriqi ise dakika liderleri arasında değil ancak dakika başına skor üretimi açısından ayrı bir başlık. Kosovalı santrfor 6 lig maçında 325 dakika sahada kalmasına rağmen 6 gole ulaştı. Eyüpspor karşısında yalnızca 55 dakikada 4 gol atması, bu istatistiği daha da çarpıcı hale getirdi.
NATHAN AKE ZİRVEDE Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İlk 6 haftayı 10 puan ve averajla 6. sırada tamamlayan sarı-lacivertlilerde geride kalan bölümde takımın en istikrarlı ismi Nathan Ake oldu.
Hollandalı savunmacı 6 maçın tamamında oynarken, 540 dakikayı da sahada geçirdi. Onu 520 dakika ile Milan Skriniar takip etti. Kaptan, Eyüpspor maçında 70'te oyundan çıkınca zirve Ake'ye kaldı.
Orta sahada ise Matteo Guendouzi öne çıktı. Fransız yıldız, 6 maçta 504 dakika görev yaptı. Guendouzi ayrıca Eyüpspor karşısında tarihi 8-0'lık galibiyette de bu sezon sarılacivertli formayla bu sezon ilk gol sevincini yaşadı.
MASON GREENWOOD SKORDA DA VAR
Mason Greenwood 450 dakikalık süreye ulaşırken, skor katkısıyla da öne çıktı. Ligde 4 gol ve 2 asist üretti. Milli araya çıkmadan önceki son Eyüp maçında iki gol-bir asistle oynadı. Geçtiğimiz sezon takımdan kopma noktasına gelen Ederson da 5 maçta 450 dakika süre aldı ve Fenerbahçe'nin kale tercihindeki istikrarı gösterdi. Brezilyalı eldiven, savunmanın arkasındaki son halka olarak en fazla süre alan isimler arasında yer aldı.
Vedat Muriqi ise dakika liderleri arasında değil ancak dakika başına skor üretimi açısından ayrı bir başlık. Kosovalı santrfor 6 lig maçında 325 dakika sahada kalmasına rağmen 6 gole ulaştı. Eyüpspor karşısında yalnızca 55 dakikada 4 gol atması, bu istatistiği daha da çarpıcı hale getirdi.